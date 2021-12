Des produits de la ferme en libre service pour les populations précaires ou isolées

Les Chambres d’agriculture de France ont remporté l’appel à projet du plan « France Relance » pour une alimentation locale et solidaire.

Dès janvier 2022, deux containers « Bienvenue à la ferme » équipés de casiers alimentaires en libre-service seront installés en Gironde et en Corrèze. Ils seront disponibles 7/7 et 24h/24. L’objectif de cette opération est de proposer des produits fermiers aux populations les plus précaires et les plus isolées. Les bénéficiaires auront également à leur disposition des fiches recettes pour profiter pleinement de ces produits.