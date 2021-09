Se faire remplacer sereinement

Une nouvelle application récompensée d’un Innov’Space sera disponible en 2022. Elle facilitera le remplacement des agriculteurs, qui pourront suivre à distance la réalisation des missions confiées.

Replace.Me est une application capable de programmer des remplacements au sein d’une exploitation agricole et de formaliser les activités quand l’agriculteur s’absente. Dans un contexte où « il y a de moins en moins de remplaçants ou avec des personnes qui ne viennent pas du milieu agricole, nous apportons une solution disponible sur mobile comme sur PC », introduit Xavier L’Hostis, responsable innovation chez Adventiel.

Prévoir les pics d’activité

Ce nouvel outil promet de faciliter le recrutement mais surtout de créer un mode opératoire numérique dédié à diverses tâches.

« En cas de programmation d’un besoin de remplacement, Replace.Me est capable de diffuser à la liste de contacts de l’agriculteur la période où il faudra intervenir ainsi que les tâches à effectuer ».

Quand le remplaçant est trouvé, l’agriculteur programme les missions à réaliser durant son absence (traite, alimentation du troupeau…). Ces listes de missions peuvent être étayées de notes, de photos ou de vidéos pour une meilleure compréhension.

Consultation à distance

Depuis un outil informatique (Smartphone ou ordinateur), l’agriculteur peut vérifier que le travail est terminé, le remplaçant coche ce qu’il a fait au fur et à mesure.

L’interaction reste possible en cas de besoin, soit par un appel, un tchat ou un appel vidéo.

« Le remplaçant peut être confronté à certaines problématiques, c’est une façon de montrer ses difficultés ». L’application Replace.Me sera lancée début 2022. « Notre idée est de proposer un abonnement de 4 €/mois, soit moins de 50 € par an », conclut Xavier L’Hostis.