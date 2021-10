Prédire le moment de l’ovulation de la truie

Une caméra thermique, des relevés de température et un logiciel d’intelligence artificielle pourraient venir au secours des éleveurs pour indiquer le moment optimal d’insémination.

Partant du constat que 44 % des inséminations sont inutiles, qu’un retour à 21 jours coûte 53 € et qu’une truie vide en maternité constitue une perte de 616 € en moyenne, Synthèse Élevage et la société Dilepix qui développe des solutions d’intelligence artificielle en élevage, ont mis au point une technique pour prévoir l’ovulation de la truie. « Gwiz (nom du procédé) repose sur l’association d’une caméra thermique qui relève la température de la vulve et de l’anus et d’un logiciel d’intelligence artificielle, qui analyse les variations de la température corporelle au cours du cycle reproducteur », indique Emma Cantaloube (vétérinaire conseil chez Synthèse Élevage).

Prêt pour fin 2022

La technique ne manque pas d’intérêt. Les éleveurs hésitent toujours à diminuer le nombre d’inséminations qui sont pourtant gourmandes en temps de travail : une quinzaine de truies par heure, en moyenne, par personne. Une unique insémination placée au moment idéal augmenterait le taux de réussite et la prolificité. « Les essais sont encourageants », poursuit la vétérinaire. Les sociétés collaboratrices continuent de collecter des données pour renforcer la robustesse des algorithmes. Ils devront ensuite trouver des partenaires industriels avant de vulgariser le procédé en élevage. Certains pays, où la technicité est faible et la détection des chaleurs laborieuse, seront les premiers intéressés. Dans les élevages bretons, il s’agirait surtout de gagner du temps de travail, à l’heure où la main-d’œuvre se fait rare et d’économiser une IA par truie. La caméra serait à la charge de l’éleveur, avec un abonnement pour le traitement des données. L’objectif est de proposer la technique en élevage fin 2022.