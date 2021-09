Blé tendre d’hiver : Les préconisations 2021

Arvalis-Institut du végétal s’appuie sur son réseau pour préconiser les variétés de blé tendre d’hiver les plus adaptées à la région Bretagne, en observant le comportement des nouveautés, des variétés récentes et des valeurs sûres.

Pour choisir une variété, il faut étudier son comportement sur plusieurs années. Ainsi, les « valeurs sûres » ont été testées au moins 3 ans et ont un comportement suffisamment fiable pour limiter les risques d’accident. Les « variétés récentes » ont été testées 2 ans. La connaissance que nous en avons, nous permet de bien identifier leurs principaux atouts et points faibles.

Pour les nouveautés, nous ne disposons qu’une année d’expérimentation, leur potentiel et leurs caractéristiques seront à confirmer. Les variétés citées dans les tableaux ci-dessous sont adaptées à la Bretagne et possèdent des atouts qui paraissent intéressants. La liste n’est pas exhaustive mais ces propositions sont les plus performantes sur le plan technico-économique compte tenu des données dont dispose Arvalis – Institut du végétal.

Éric Masson – Élodie Quéméner / Arvalis-Institut du végétal