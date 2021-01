Inatreq™ active, le nouveau fongicide blé d’origine naturelle de Corteva Agriscience

Les céréaliers français vont avoir accès dès cette campagne à la nouvelle solution signée Corteva Agriscience pour lutter contre les principales maladies du blé. D’origine naturelle, doté d’une formulation innovante et d’un nouveau mode d’action, Inatreq™ active de Corteva Agriscience allie à la fois haute efficacité et nouvelle technologie contre septorioses et rouilles pour préserver le potentiel des céréales.

Un fongicide prometteur dans le cadre des nouvelles attentes des agriculteurs.

Inatreq™ Active, le nouveau fongicide d’origine naturelle, protecteur par nature de votre :

TERRE

Fongicide d’origine naturelle, Inatreq™ active est produit par la simple fermentation d’une bactérie naturellement présente dans le sol. Il s’agit d’une innovation made in France qui répond à des enjeux de développement durable sur son territoire. Inatreq™ active est formulé et conditionné en Alsace, à Cernay (Haut-Rhin).

Pour garantir la meilleure protection et praticité à l’agriculteur, le packaging d’Inatreq™ active fait aussi l’objet d’une innovation avec ce nouveau bidon plus ergonomique et déjà approuvé par les premiers agriculteurs testeurs. Guillaume GUEPET détaille : « Ce bidon, unique de par sa forme et sa conception offre aux agriculteurs une véritable révolution à l’utilisation : en réduisant le risque de retours et de projections, ce qui garantit une plus grande facilité à verser, rincer et sécher, et surtout une meilleure sécurité de l’agriculteur et de son environnement de travail. »

TEMPS

Plus de jours pour traiter pour plus de flexibilité dans l’organisation de vos chantiers.

Grâce à sa formulation brevetée et spécifiquement développée i-Q4, Inatreq™ active offre une excellente rétention des gouttelettes et une couverture homogène grâce à sa redistribution mécanique sur près de 100% de la surface foliaire. Combiné à sa grande persistance d’action, ces atouts permettent à Inatreq™ active d’être positionné dès le stade dernière feuille pointante, tout en assurant une protection optimale de celle-ci. L’agriculteur dispose ainsi de plus de jours pour traiter et de plus de flexibilité pour l’organisation de ses chantiers. I-Q4 permet également une pénétration rapide d’Inatreq™ active dans la feuille, pour une mise à l’abri rapide du lessivage.

RENDEMENT

Une protection fongicide qui préserve votre rentabilité future et immédiate en céréales.

La solution est efficace sur 100% des souches de septoriose et préserve donc efficacement le rendement. Ce nouveau fongicide Corteva est homologué sur plusieurs cultures : blés, triticale, épeautre et seigle pour lutter contre la septoriose et les rouilles. Inatreq™ active est à la fois préventif et curatif, mais devra être appliqué avant l’apparition des symptômes de maladie.

AVENIR

Un nouveau mode d’action en céréales qui permet une meilleure gestion des résistances.

Dans un contexte où la diversité des modes d’action est faible, où de nombreuses solutions disparaissent, dont les multisites les plus utilisés, et de durcissement des règles d’homologation, Inatreq™ active va dans le sens d’une agriculture durable et forte, et propose un nouveau mode d’action inédit en céréales, exactement le premier nouveau mode d’action depuis près de 20 ans, sans résistance croisée avec les modes d’action déjà existants. A ce titre, Inatreq™ active contribue à la création de programmes fongicides efficaces dans le temps et à la gestion des résistances.

