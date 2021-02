Ovin : Miser sur des traitements préventifs

S’ils cherchaient une exploitation entre Dinan et Lamballe, c’est finalement à Saint-Servais (22) que Baptiste et Juliette Choupault ont posé leurs valises en 2017, sur un site découvert suite à une petite annonce déposée dans le journal Paysan Breton.

Pour fournir en agneaux ses 2 bouchers et son marchand, Baptiste et Juliette Choupault étalent les agnelages sur 3 périodes : janvier, avril et septembre. Essentiellement de races charollais et texel, les brebis ne se désaisonnent pas facilement. Le lot d’automne requiert donc la mise en place d’un traitement hormonal avec pose d’éponges, « pratique que nous souhaiterions arrêter ».

Des plantes pour contrer la coccidiose

Le prochain lot de mises bas, en avril, sera géré 100 % à l’herbe, sans complémentation. Les agneaux seront rentrés 10 jours avant le sevrage pour un apprentissage aux nourrisseurs. « L’engraissement ne se

réalise pas dehors, car toutes les parcelles ne sont pas encore pourvues en grillage. Et, en bergerie, avec plus de rigueur, nous gérons ainsi mieux l’engraissement, les lots et les départs toutes les semaines et nous évitons un traitement parasitaire », expliquent les jeunes éleveurs.

Et pour assurer ces sorties régulières et homogènes, tous les agneaux reçoivent de la naissance à 3 semaines / 1 mois une semoule de produits fermentés à base de plantes médicinales (Kéfidiet). « Cela nous permet de contrer la coccidiose, pour un même coût qu’un traitement anticoccidien mais sans le stress sur les animaux et l’incidence sur leur croissance », précise Juliette Choupault. « Une année, nous avons fait l’impasse de cette cure, la coccidiose a sévi. Depuis, nous n’avons plus de problème. »

Un agnelage plus facile avec des bolus d’oligo-élément

À l’échographie, vers 45-50 jours de gestation, toutes les brebis pleines reçoivent un bolus d’oligo-éléments et de minéraux. « Cela leur assure une couverture de leurs besoins pendant 4 mois, jusqu’à l’agnelage. À raison d’1 €/bolus, le colostrum est plus riche, les agneaux sont plus vigoureux. Nous avons aussi essayé une année sans cet apport et nous avons rencontré de nombreux problèmes autour de la mise bas : prolapsus, non-dilatation, montée de lait difficile… ».