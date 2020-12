Définir les critères prioritaires

Le choix variétal est une première étape importante dans l’itinéraire technique d’une culture de maïs. Choisir une précocité adaptée à son contexte et valoriser le progrès génétique sont les deux axes prioritaires pour des cultures rentables.

La priorité dans la stratégie de choix de ses variétés de maïs est d’adapter la précocité à son contexte, fonction de la zone de culture et de la date de semis. En production de fourrage, l’objectif sera de récolter un maïs entre 32 et 35 % MS plante entière pour un bon compromis entre rendement, conservation au silo et valeur alimentaire (valeur amidon, digestibilité des fibres, ingestibilité). En secteur froid, on cherchera à récolter au moins à 30 % MS, quel que soit le scénario climatique et avant la mi-octobre. En secteur plus chaud, l’objectif est de ne pas récolter à surmaturité, tout en valorisant au mieux la température et la lumière disponibles.

En production de grain, l’objectif de teneur en eau peut varier en fonction de la destination, collecte ou autoconsommation. Dans tous les cas, on retiendra des précocités qui autorisent une récolte avant la fin octobre, pour préserver la qualité sanitaire et permettre d’implanter une céréale en bonnes conditions.

Tenue de tige et tolérance aux maladies pour la sécurité

Depuis une vingtaine d’années, le progrès génétique en matière de tenue de tige est manifeste. Cela permet de sécuriser le rendement et la qualité du fourrage récolté. Lors du choix variétal, la vigilance reste de mise, surtout en cas de risque de récolte tardive. La tolérance à l’helminthosporiose dans les zones à risques endémiques (Ouest-Bretagne notamment) est à considérer tant en matière de régularité de rendement que pour réduire le potentiel infectieux dans certains secteurs à risque. En production de grain, la tolérance à la fusariose est importante, notamment dans les secteurs où les récoltes sont plus tardives.

La valeur énergétique, clé de la production laitière

La valeur énergétique du maïs fourrage est estimée par la concentration en UF. Pour des vaches qui produisent 20 à 30 kg de lait par jour et qui consomment 15 kg MS de maïs, un écart de 0,03 UFL se traduira par une différence de production de l’ordre de 1 kg de lait par vache et par jour. Une faible valeur UFL ne peut être compensée par une ingestion supérieure. La construction de la valeur UFL est à prendre en compte également. Par exemple, une variété de maïs fourrage avec un profil énergétique équilibré entre la concentration en amidon et la digestibilité de la partie « tiges + feuilles » présente l’avantage de s’adapter à tous les types de ration.

Un choix ‘multicritères’ et une bonne gestion du risque

En résumé, le choix variétal doit s’appuyer sur des résultats d’essais fiables, issus de réseaux pluriannuels et représentatifs de la diversité régionale. Le bon compromis précocité – productivité reste la priorité, sans oublier la régularité des performances. Pour une bonne gestion du risque, on choisira plusieurs variétés sur l’ensemble de la sole maïs. Les « valeurs sûres », évaluées en situations variées, depuis 2 ou 3 ans auront la place principale. Pour préparer les prochaines campagnes, des nouvelles variétés performantes pourront être essayées sur une partie de la surface.

Productivité et régularité pour la performance économique La productivité est un critère important pour la performance économique. À précocité identique un écart de 5 % de rendement se traduit par un écart de recettes du même ordre. En production laitière, le rendement en tonnes de MS/ha assure le stock fourrager. La régularité de rendement est également à prendre en compte, notamment dans les secteurs à alimentation hydrique limitée, pour assurer chaque année la ration hivernale du troupeau. Pour ce critère, on s’attachera à prendre en compte dans les résultats d’essais la régularité des performances multisites et surtout pluriannuelles. Le progrès génétique pour les variétés de maïs fourrage est estimé entre 0,13 et 0,18 t MS/ha/an. Il est compris entre 1,3 et 1,45 q/ha/an en maïs grain. Intégrer régulièrement des variétés récentes dans son assolement permet de valoriser ces gains de productivité.

Michel Moquet / Arvalis-Institut du végétal