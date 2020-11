Constituez une gamme fongicide rentable et durable

Sesto® et sa molécule Folpel, au mode d’action multisite, présentent un socle robuste et durable pour des programmes fongicides céréales applicables sur le long terme. La gestion forte et pérenne des résistances en fait un produit indispensable pour la prochaine campagne.

La campagne qui démarre sera officiellement la première sans chlorothalonil. Comment alors construire les programmes fongicides de lutte contre la septoriose ?

La septoriose est la maladie la plus préjudiciable sur blé d’hiver en France. Sa nuisibilité est estimée à 17 q/ha en moyenne, mais elle peut atteindre 50 q/ha selon les conditions climatiques et la sensibilité variétale du blé. Les enjeux autour de cette matière active sont donc très forts en blé et son retrait ne doit pas entraver l’efficacité de vos programmes.

La constitution de votre programme est à penser dès aujourd’hui afin que vous soyez prêts en mars

Sesto®, l’alternative au chlorothalonil dans les programmes fongicides de 2021.

3 semaines peuvent s’écouler entre la contamination des feuilles du blé par les spores du champignon et l’apparition des premiers symptômes. Pour être efficace, le traitement doit avoir lieu en tout début d’attaque. Ainsi, l’utilisation en préventif est un bon moyen de pallier le risque de propagation de la maladie.

Les services de R&D d’Adama ont donc conçu Sesto® MSI protech, fongicide à base de folpel, pour protéger l’ensemble des programmes fongicides

Sesto® est un excellent allié pour endiguer les premières contaminations. Applicable en première application sur blé, depuis le début de la montaison jusqu’à épiaison, il laisse une grande souplesse d’utilisation.

Les essais menés par Adama sur la campagne 2019-2020 a montré que l’intégration de Sesto® dans un programme fongicide blé a permis d’augmenter le potentiel de rendement de 3.6 q/ ha en moyenne, même en pression septoriose faible.

Le seul multisite contre la septoriose du blé

Sesto® va plus loin avec une promesse produit complète : il s’agit du seul multisite contre la septoriose du blé capable de préserver des phénomènes de résistance.

ARVALIS-Institut du Végétal a démontré l’intérêt de Sesto® dans la gestion des résistances septoriose, notamment en limitant la pression sur les souches les plus résistantes (MDR) :

Sesto® est actif sur toutes les souches de la septoriose du blé car il agit à plusieurs niveaux (division cellulaire, mitochondries, membranes…)

car il agit à plusieurs niveaux (division cellulaire, mitochondries, membranes…) Il protège toutes les interventions du programme, assurant une protection fongicide durable

Sesto® s’intègre à tous les programmes et accroit leur efficacité: agissant en synergie avec les autres matières actives dont les molécules systémiques, il leur permet d’exprimer tout leur potentiel sur les autres maladies.

Sesto® :

Remplaçant du chlorothalonil

Efficace sur septoriose, agit sur toutes les souches

Gestion des résistances, synergie des matières actives

Le seul fongicide multisite qui protège tous les programmes

Souple T1/T2, le premier traitement de 1N à épiaison

Augmente le potentiel de rendement de 3,6q/ha en moyenne

Un socle durable pour les céréales sur le long terme

Pour plus d’information rendez-vous sur :

https://www.adama.com/france/fr/protection-plantes/gestion-des-adventices/resum.html

Sesto® – AMM N°2190321 – SC – Folpel 500g/L

Respectez les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi mentionnés sur l’étiquette du produit et/ou consultez www.adama.com et/ou www.phytodata.com. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. ®Marque déposée Adama France s.a.s.- RCS N°349428532. Agrément n°IF01696 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Septembre 2020. Annule et remplace toute version précédente.