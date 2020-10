Un forage aux normes

Pour la bonne alimentation en eau de l’élevage, le choix de l’emplacement du forage est crucial.

Pour toute exploitation agricole, quel que soit le type de forage, la mise en place d’un forage nécessite la réalisation d’un dossier « Loi sur l’eau forage » permettant la vérification du respect de la réglementation et d’obtenir l’aval de l’Administration. Pour les forages existants, un contrôle peut être réalisé par la Directive nitrates ou l’Administration dans le cadre d’une inspection élevage qui peut imposer une mise aux normes obligatoire.

Respect des distances réglementaires

Il convient de noter que l’installation d’un forage recoupe les nappes d’eau souterraines qui sont présentes dans le sous-sol. De ce fait, il faut protéger le haut de ce type d’ouvrage pour éviter que ne s’y déposent des polluants de diverses natures tels que les bactéries, les engrais, les hydrocarbures… En plus de contaminer l’installation elle-même, ce type de transfert contamine les eaux souterraines voisines, puis les rivières.

Lors de la création d’un nouveau forage, il y a des règles d’implantation et des distances à respecter. Il faut par exemple que le forage soit au minimum à 5 mètres des zones d’utilisation de produits phytosanitaires et fertilisants, 25 mètres de distance des chemins d’accès, 35 mètres des cours ou des points d’eau, des habitations et assainissements individuels, des eaux usées, des stockages d’hydrocarbures, de produits chimiques ou phytosanitaires, des bâtiments d’élevage et annexes, voire 50 mètres si le forage est destiné à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchère.

Compteur volumétrique obligatoire

Pour préserver la qualité de l’eau des nappes souterraines, la dalle bétonnée doit être de 3 mètres carrés minimum au niveau de la tête du forage et être obstruée par un couvercle amovible fermé à clef. Il convient aussi d’installer un compteur volumétrique dont le but sera de relever les volumes prélevés dans un carnet d’enregistrement. Enfin, en cas de raccordement au réseau public, un disconnecteur doit obligatoirement être installé afin d’éviter tout retour d’eau ou contamination des eaux du réseau public.

