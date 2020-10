Face aux mutilations, un collectif se forme

Fatigués, isolés, les propriétaires de chevaux voient leur vie bouleversée depuis quelques mois. « Nous vivons dans la peur, nous ne dormons plus, nos vies privées et professionnelles sont bouleversées… », témoigne Lanaïs, propriétaire de chevaux en Côtes d’Armor. Cette dernière s’est alliée à 2 autres détenteurs d’équidés pour créer un collectif « Urgence chevaux et milieu rural en danger », pour peser et interpeller le Gouvernement. « Nous voulons avoir des réponses, savoir où en sont les enquêtes, quelles sont réellement les actions mises en place », explique une des 3 fondatrices. Un collectif ouvert à toutes les personnes sensibilisées par « ces actes barbares de mutilation », ainsi qu’à toutes les espèces animales concernées (équin, bovin…). Et « nous souhaitons faire avancer les choses… » face à des faits qui sont recensés depuis les années 60 de par le monde, et dont les actes sont en pleine recrudescence depuis quelques mois en France, Allemagne, Belgique…

