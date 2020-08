Les agriculteurs à la rencontre des estivants

Au cours de leur périple qui les a conduits à faire étape dans 17 villes bretonnes, les ambassadeurs d’Agriculteurs de Bretagne ont rencontré quelque 9 000 personnes.

Du 11 juillet au 15 août, un fourgon aux couleurs de l’association « Agriculteurs de Bretagne » a sillonné la région. « L’occasion pour 70 agriculteurs et salariés de l’association d’aller à la rencontre des consommateurs pour répondre à leurs questions, leur faire découvrir l’agriculture bretonne et leur montrer les progrès accomplis par la profession », expliquent les responsables.

Le rôle vital des agriculteurs

Les escales se sont déroulées sur des lieux fréquentés (marchés, sites touristiques, …) de villes bretonnes. « La période de confinement que nous avons traversée, nous a rappelé, s’il en était besoin, le rôle vital des agriculteurs », observe Jean-Paul Le Métayer, directeur. « Des agriculteurs ont été sur le pont tous les jours pour continuer à nous nourrir. Par ailleurs, cette crise révèle le besoin de nos concitoyens de se reconnecter à leur alimentation et à ceux qui la produisent », poursuit la présidente, Danielle Even.

Imaginer de nouvelles formes de rencontre

« Avec l’annulation de tous les grands rassemblements, ce temps de confinement nous a encouragés à imaginer de nouvelles formes de rencontre entre les Bretons et leurs agriculteurs ». Le dispositif de la « Tournée d’été » se composait d’un grand fourgon et d’un stand, animé par des agriculteur(trice)s et des salarié(e) s agricoles qui dialoguaient avec les consommateurs. « Une roue couplée à un quiz sur l’agriculture bretonne permettait aux joueurs de remporter des cadeaux. » La tournée a débuté le 11 juillet à Morlaix. Après le Nord-Finistère, elle s’est poursuivie dans les Côtes d’Armor, en Ille-et-Vilaine, dans le Morbihan et s’est achevée le 15 août dans le Sud-Finistère.

5 questions sur l’agriculture bretonne

« Lors de ces rencontres, nous distribuions notre journal ‘5 questions sur l’agriculture bretonne’ destiné au grand public. Dans ce document de 8 pages réalisé avec le concours du journal Paysan breton, nous avons fait le choix de répondre directement et en toute transparence aux questions que se posent les consommateurs. Un document qui rassemble également de nombreux indicateurs sur les progrès accomplis par les agriculteurs bretons afin de répondre toujours mieux aux attentes des consommateurs », indiquent encore les organisateurs.