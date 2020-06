«Répondre aux questions sur l’agriculture»

Paysan Breton et Agriculteurs de Bretagne se sont associés pour répondre aux questions les plus fréquemment posées sur l’agriculture. Entretien avec Danielle Even, présidente de l’association.

Pourquoi avoir créé ce document ?

À l’occasion des salons grand public ou sur les réseaux sociaux, et parfois même dans nos repas de famille, nous entendons régulièrement les mêmes interrogations sur notre agriculture : « Que faites-vous pour le climat ? Comment élevez-vous vos animaux ? Utilisez-vous des médicaments ? ». Dans nos têtes revenait cette idée d’un support qui aiderait les agriculteurs à y répondre plus sereinement. Après en avoir discuté avec la rédaction de Paysan Breton, nous avons franchi le pas et la concrétisation de ce travail est entre les mains de vos lecteurs cette semaine !

Quelle a été votre intention lors de la création de ce document ?

Nous sommes partis des questions des consommateurs que nous entendons le plus régulièrement lors de nos événements. Avec ces interrogations, les journalistes de Paysan Breton (un grand merci à eux !) sont partis à la rencontre d’agricultrices et d’agriculteurs bretons pour écouter leurs réponses. Des experts sur ces sujets ont aussi été interrogés. Chaque agriculteur a des pratiques liées à sa production, à son mode de production et à son milieu. Nous invitons chaque agriculteur à s’emparer du sujet et à le décliner à sa façon. Une double page centrale présente sous forme d’infographies des chiffres-clés sur l’agriculture bretonne et nos filières. On peut même l’afficher dans son bureau !

Quelle suite allez-vous donner à ce premier numéro ?

Nous allons diffuser ce document au plus grand nombre. Déjà auprès de nos adhérents, de nos structures partenaires (nous tenons des stocks à leur disposition) et des communes qui soutiennent nos actions. Ensuite auprès du grand public. Dès que nous pourrons repartir à leur rencontre lors d’événements sportifs ou culturels, nous le leur donnerons. Sur les réseaux sociaux, nous avons débuté la diffusion de quelques infographies. Avec plus de 120 000 personnes qui les ont vues, cela montre la pertinence du contenu. Et pour la suite, en fonction des retours, peut-être un second numéro, qui sait ?