Le sorgho se récolte à tous les modes

Pâturage, affouragement en vert, fauche… Le sorgo multicoupe se prête à diverses utilisations.

Le potentiel de rendement du sorgho multicoupe se situe dans la tranche haute des intercultures d’été et se conduit plutôt en solo. La culture agressive à l’installation ne laisse pas de place aux légumineuses associées. Ce sont les résultats de deux essais présentés par Hugues Chauveau, ingénieur Arvalis à la Jaillère, lors d’un webinaire du Salon de l’herbe.

Le pâturage ou l’affouragement en vert est possible à condition de respecter une hauteur minimum de 50 cm. « En dessous, la présence de durrhine est toxique pour les ruminants. » Autre solution, préfaner le sorgho 24 h avant distribution pour se prémunir contre ce risque. La difficulté au pâturage est aussi la gestion de l’avancement. « La plante pousse vite, il faut gérer les surfaces allouées pour éviter le gaspillage et les refus. Mieux vaut éviter de faire pâturer au-delà de 120 cm. » Le retour dans la parcelle s’envisage après 50-60 jours selon la météo.

En cas de fauche, Hugues Chauveau conseille de laisser un talon de fauche de 10 cm pour favoriser à la fois le séchage du fourrage volumineux et une bonne repousse. Les variétés PPS offrent plus de flexibilité à la récolte en ensilage. Un préfanage est nécessaire en général pour atteindre les 27-28% MS minimum.

Quelle quantité ?

Les valeurs alimentaires des multicoupes sont comparables à celles de la fétuque élevée en terme d’énergie (0,80 UFL/kg MS), d’encombrement et d’azote. L’ingénieur recommande pour les vaches laitières hautes productrices 4 à 6 kg MS/j en pâturé et 2 à 3 kg MS/j en fourrage conservé (pour la fibre), avec des sorghos récoltés avant épiaison avec 60-65 % de dMO. Si le fourrage est récolté plus tardivement en vue de maximiser le rendement, fin épiaison floraison, le niveau d’incorporation se situera un peu en-dessous. SH