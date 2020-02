Remettre en culture des terres en friche

Il existe une disposition très peu utilisée du Code rural qui permet à un agriculteur d’obtenir une autorisation d’exploiter valant bail rural sur des terres laissées à l’abandon par un propriétaire.

Quel agriculteur ne s’est pas dit un jour : c’est quand même dommage que ces parcelles restent en friche alors qu’elles sont juste à côté des miennes et qu’elles étaient cultivées par le passé. Emmanuel Le Cloître, responsable foncier et installation à la DDTM du Finistère, rappelle : « Tout propriétaire foncier est dans l’obligation d’entretenir ses terres. Nous avons à notre disposition un outil du Code rural qui permet de remettre en culture ou en valeur des terres incultes ou sous-exploitées. Cela peut être aussi bien des friches mais aussi des terres mal exploitées. »

Par exemple, les parcelles d’un agriculteur qui n’en assurerait pas l’entretien pourraient être considérées comme étant une parcelle sous-exploitée et faire l’objet d’une procédure de mise en valeur de terres incultes. Dans le cas des friches et de l’article L 125.1 du Code rural faisant état de terres incultes, il faut pouvoir prouver que la parcelle n’a pas été exploitée depuis au minimum 3 ans. « En faisant appliquer cette disposition du Code rural, de nombreuses parcelles incultes pourraient retourner à la production agricole dans le cadre d’installations de jeunes ou pour conforter des exploitations », insiste Emmanuel Le Cloître.

Un potentiel de reconquête de foncier

Dans le Finistère, le préfet a confié à la commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et forestiers la réalisation d’un inventaire des friches départementales. « L’inventaire est presque terminé et il fait déjà état de 60 000 ha de terres qui seraient en friches. Cela concerne beaucoup de communes littorales mais pas uniquement. Nous prenons bien évidemment en compte l’aspect environnemental. Toutes ces terres ne seront donc pas remises en cultures. Nous constatons juste qu’il y a un potentiel de reconquête de foncier pouvant être orienté vers différents projets », explique Emmanuel Le Cloître. Ce foncier disponible avec une multitude de petites parcelles sur la zone littorale pourrait être orienté vers des projets d’installation en maraîchage, plantes aromatiques ou autre ne nécessitant pas de surface importante. « À terme, nous pouvons même imaginer que des porteurs de projet en recherche de foncier nous contactent pour que l’on puisse les aider dans le cadre d’une installation, d’un agrandissement ou encore pour conforter une exploitation. »

Contacter le propriétaire avant de lancer une procédure

Avant de se lancer dans cette procédure, il faut bien sûr contacter le propriétaire foncier pour lui proposer de lui louer ou d’acheter les terres. Faute d’accord et si le défaut d’entretien est manifeste, le demandeur peut alors engager une procédure à l’aide du formulaire en ligne (sur le site www.finistere.gouv.fr) et en le déposant au service économie agricole de la DDTM. « Cette procédure est conduite en lien avec le conseil départemental dans la mesure où le préfet saisit la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) qui va se déplacer sur le terrain en présence du propriétaire et du demandeur afin de constater que le fond est bien inculte ou sous-exploité. » Si la commission constate qu’il y a du potentiel agricole et agronomique, une délibération est alors envoyée au préfet qui notifie au propriétaire qu’une mise en valeur agricole est possible pour les terres.

« Deux choix sont alors possibles pour le propriétaire : défricher lui-même et mettre la parcelle en valeur ou renoncer et laisser le préfet autoriser un agriculteur pour une remise en culture. Si le propriétaire décide de remettre en valeur lui-même, il a un an pour le faire. Mais attention, un passage de gyrobroyeur n’est pas suffisant. Si le propriétaire ne répond pas au courrier de la préfecture sous deux mois c’est alors considéré comme une renonciation. » Ensuite un affichage se fait en mairie sur la commune et celles autour ; d’éventuels nouveaux candidats peuvent faire une demande pour les terres. L’étape suivante est le passage du dossier en CDOA et une autorisation d’exploiter est délivrée à une exploitation. « Cette autorisation vaut bail rural pour une durée de 9 ans. L’exploitant est alors légitime pour défricher les différentes parcelles. » Attention, il y a un bail, mais il est important ensuite d’aller définir les conditions de ce bail et notamment le loyer avec le propriétaire.