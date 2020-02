Aviculture : Le sol béton continue sa progression

Pour atteindre les objectifs de taux de pododermatites, les aviculteurs utilisent des supports de litière plus coûteux ce qui les incite à bétonner les sols de leurs poulaillers.

« En 2011, seuls 8 % des poulaillers produisant du poulet ou de la dinde étaient bétonnés. Actuellement, le sol est bétonné dans la majorité des poulaillers neufs ou rénovés », rapporte Christian Nicolas, conseiller avicole à la Chambre d’agriculture de Bretagne, lors de la journée régionale avicole qui s’est déroulée en décembre à Loudéac (22). Les éleveurs bétonnent les sols sous l’impulsion des OP et avec comme objectifs la réduction des pododermatites et l’utilisation de supports de litières plus coûteux que la paille. « Les études comparatives entre terre battue et béton, réalisées dans le cadre de l’enquête avicole, ne laissent pas paraître de différence significative des résultats technico-économiques. »

Fin 2019, une enquête a été réalisée en ligne pour recueillir les expériences des éleveurs en volaille de chair ayant un sol béton ou bitume dans leurs poulaillers.

De 17 à 27 €/m2 pour bétonner

« Sur 35 retours, 31 étaient équipés avec un sol béton et 4 en bitume. » Bétonner le sol des poulaillers est une pratique assez récente en Bretagne, une entreprise est leader sur ce marché elle réalise la moitié des chantiers. Les prix varient de 17 à 27 €/m2. « Ce qui fait varier le prix est l’épaisseur de béton, qui oscille entre 10 et 13 cm, et le type de béton : 1/3 est ferraillé. Les 2/3 restants sont en béton fibré qui est plus simple à mettre en œuvre pour un coût moins élevé. L’isolation fait aussi varier le prix, près de la moitié a opté pour une isolation en périphérie, 20 % n’ont pas isolé et 30 % ont isolé toute la surface », constate Christian Nicolas.

Pour la récupération des eaux de lavage des regards sont disposés dans les poulaillers. « Dans la majorité des cas ils sont au centre du poulailler avec une distance moyenne de 15 m entre chaque regard. Dans des bâtiments de moins de 15 m de large, ils sont disposés sur un côté. D’autres éleveurs font le choix d’en mettre des 2 côtés avec un sol à double pente. » « La température idéale du béton à la mise en place des poussins est comprise entre 30 et 32 °C. »

De la sciure ou des copeaux en litière

Côté litière près de 70 % des aviculteurs avec un sol béton utilisent de la sciure ou des copeaux avec des quantités variant de 500 g à 2 kg/m2 et des rajouts de litières systématiques en cours de lot. Autres supports de litière cités : la paille broyée, du granulé de paille, du miscanthus, de la cosse de sarrasin ou encore de la tourbe.