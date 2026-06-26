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Journal Paysan Breton / Département / Finistère / « La prise en compte des aspects humains est primordiale »

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2026 06 26 distrivert mb

Dossier technique

« La prise en compte des aspects humains est primordiale »

En faisant appel à un cabinet de conseil, la coopérative identifie les axes d’amélioration des jeunes installés. Cette aide fait partie d’un pack d’accompagnement.

Lecture : 2 min.
Une femme pose devant un mur - Illustration « La prise en compte des aspects humains est primordiale »
Myriam Le Bihan, coordinatrice développement.

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