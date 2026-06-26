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Journal Paysan Breton / Département / Côtes d'Armor / Bien s’entourer pour s’installer

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2026 06 26 distrivert mb

Dossier technique

Bien s’entourer pour s’installer

EARL Les Sept Saints, à Glomel (22) - À Glomel (22), Mathieu Quiltu a construit son projet d’installation avec l’appui d’Eureden, de la recherche d’exploitation au suivi post-installation.

Lecture : 3 min.
Trois hommes posent devant une pancarte - Illustration Bien s’entourer pour s’installer
De gauche à droite: Philippe Le Vagnier, Mathieu Quiltu et Patrice Lavolé. | © Paysan Breton

Avant de s’installer, Mathieu Quiltu avait une idée précise de l’exploitation qu’il recherchait : un élevage d’au moins 400 truies naisseur-engraisseur, équipé d’une Faf, et qui lui permettrait d’embaucher deux salariés. Autre critère important pour le jeune éleveur : rester à proximité de son…

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