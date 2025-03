Un concours riche à Quimper

En guise de présentation du concours lors du salon Agri Deiz, Guillaume Barré, animateur du jour et éleveur de Coray (29), a rappelé les effectifs bretons en race Blonde d’Aquitaine, « qui s’élèvent à 19 000 vaches chez 550 éleveurs. La France en compte 430 000, dont 55 000 inscrites ». Pour départager les participants, les organisateurs ont fait appel à un duo d’experts, avec Alexis Maindron, accompagné pour l’occasion par Corentin Métais, tous deux de Vendée.Tous les âges pour tous les goûtsLes jeunes animaux ont ouvert le bal. Vegas a été salué pour « sa masse musculaire importante et son volume pour son âge, sa jolie tête très racée ».Né en fin avril 2024, ce mâle est élevé par le juge de l’édition passée d’Agri Deiz Olivier Tarlevé de Plumelec (56).Au fil du concours, les anecdotes pleuvent sur la race. Des éleveurs témoignent de leur passion, comme Gaëtan Ory, de Saint-Thégonnec (29), dont une mère Blonde d’Aquitaine a donné des triplées, le 25 décembre dernier. Le couple de juges a également salué Heloise, femelle de 13 ans toujours en forme et appartenant à Christian Guillou de Saint-Évarzec (29). Pour la suite, les éleveurs se donnent rendez-vous au mois de juin à Loudéac (22), pour un autre concours interdépartemental.Fanch ParanthoënExtrait de palmarèsQualité bouchère femelle : Tallia, de chez Florian André, Pleudaniel (22) ;Qualité bouchère mâle : Trésor, de chez Gabriel Logiou, Minihy-Tréguier (22) ;Championne jeune femelle : Vanille, EARL Robin Picard, Caro (56) ;Champion jeune mâle : Vegas, de chez Olivier Tarlevé, Plumelec (56) ;Championne femelle adulte : Rabane, de chez Gabriel Logiou, Minihy-Tréguier (22) ;Champion mâle adulte : Tam Tam, du Gaec de Traou Hoat, Trélévern (22)….