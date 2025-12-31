Un peu moins de revenu laitier en conventionnel

Une Ã©tude Ã©conomique sur la production laitiÃ¨re menÃ©e par la Chambre d’agriculture de Bretagne (Crab) et Cerfrance Bretagne montre que le revenu disponible moyen recule Ã 37 500 â‚¬/UTH exploitant en 2024 ; il Ã©tait Ã 53 300 â‚¬ en 2023 et Ã 46 300 â‚¬ en 2022. Mais il reste supÃ©rieur aux 20 000-25 000 â‚¬/an des 20 derniÃ¨res annÃ©es. Les investissements sont en progression sur 2024. Â« Alors que les annuitÃ©s Ã©taient de 79 â‚¬/1 000 L en 2022, et de 81 en 2023, elles sont Ã 87 â‚¬ en 2024 Â», a chiffrÃ© CÃ©line FavÃ©, conseillÃ¨re et chargÃ©e d’Ã©tudes Ã la Crab, lors de la derniÃ¨re session de la Chambre dâ€™agriculture 35 le 21 novembre Ã Rennes. En moyenne, l’exploitation laitiÃ¨re conventionnelle bretonne compte 100 ha de SAU et emploie 1,97 UTH (dont 0,4 salariÃ©) avec un troupeau de 85 VL valorisant plus de 70 % de la SAU. Le maÃ¯s occupe 44 % de la SFP. La production vendue est de 670 000 L, soit 340 000 L/UTH (chiffre en hausse continue). Sur 2024, le lait a Ã©tÃ© vendu en moyenne 464 â‚¬/1 000 L. La collecte laitiÃ¨re en hausse de 3 % en 2025 CÃ©line FavÃ© souligne que lâ€™hÃ©tÃ©rogÃ©nÃ©itÃ© est importante entre exploitations, pouvant amener Ã des Ã©carts de revenu de 87 000 â‚¬. La diffÃ©rence se joue surtout sur le coÃ»t alimentaire qui passe de 116 â‚¬/1000 L pour les exploitants les plus performants, Ã 167 â‚¬ pour les moins performants. Les premiers ont aussi moins d’annuitÃ©s que les seconds (71 â‚¬/1 000 L contre 99 â‚¬). Â« Ils allient autofinancement et financement bancaire. Â» Davantage de revenu en lait bio Du cÃ´tÃ© de la production bio, le revenu disponible par UTH exploitant s’amÃ©liore en 2024, Ã 34 000 â‚¬ (contre 29 240 â‚¬…