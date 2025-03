Améliorer l’ambiance grâce à l’automatisation

Dominique Lepage est installé depuis 2008 à Torcé (35). Il élève 57 Prim’Holstein qui produisent environ 540 000 litres de lait par an. La plus ancienne partie de la stabulation date des années 80 et la plus récente de 2005. « Auparavant, le bâtiment était semi-ouvert », se rappelle l’éleveur. « Sur les côtés et dans le fond, le bardage était en tôle. L’air ne circulait pas et l’environnement était sombre. » En parallèle, Dominique Lepage observe que ses vaches ont un poil sale et jaunâtre à chaque fois qu’elles passent du temps dans l’étable. En 2022, il décide alors de réaliser un audit ventilation avec Eilyps. Le verdict est sans appel : il faut ouvrir le bâtiment.

Tout mesurer

Après avoir démonté les tôles, Dominique Lepage fait le choix de s’équiper avec du matériel de la marque Huesker pour améliorer l’ambiance de la stabulation. En 2023, un rideau est installé sur le mur du fond, désormais ouvert, et quatre ventilateurs dynamiques sont fixés à la charpente. « Ils tournent tout le temps à bas régime, même quand les vaches ne sont pas là. Cela garde le bâtiment frais et limite la prolifération des mouches. » Une station météo trône sur le toit et mesure en continu la vitesse du vent, la pluviométrie et la température extérieure. En cas de vent violent soufflant dans le bâtiment ou de températures négatives, le rideau se ferme automatiquement. À l’inverse, il s’ouvre quand toutes les conditions redeviennent optimales.

Pendant les gros pics de chaleur, je ne perds plus de lait

Fabriqué à partir d’une bâche tissée en polyéthylène, il protège des éléments tout en laissant passer la lumière. « Il ne se ferme jamais complètement », précise le Bretillien. « J’ai fait le choix de laisser une légère ouverture en haut pour permettre à une lame d’air de pénétrer. » À l’intérieur de l’étable, un boîtier baptisé SmartBox mesure quant à lui les valeurs d’ambiance : concentration en gaz (ammoniac et CO2), température intérieure et hygrométrie. En fonction des seuils choisis par l’éleveur, la variation de ces valeurs peut déclencher le rideau ou accélérer le brassage d’air de manière complètement automatique.

Les Led aident

Des lampes Led orientables équipent désormais la stabulation. Programmées pour s’allumer de 6 h à 22 h ou en fonction de la luminosité ambiante, elles sont calées sur le rythme circadien des vaches. « La température de couleur est de 5 600 K, ce qui correspond à celle du soleil », indique Dominique Grosset, chargé d’affaires chez Huesker. « Dans un élevage, l’éclairage est aussi important que la ventilation. » Pendant les sombres journées d’hiver, Dominique Lepage apprécie également de travailler dans un environnement lumineux. Depuis l’installation de cet écosystème, l’agriculteur observe un impact sur son troupeau. « Pendant les gros pics de chaleur, je ne perds plus de lait. Mes frais de vétérinaire ont diminué et les vaches retiennent mieux après les IA. J’estime que cet investissement sera vite rentabilisé. »

Une tablette pour tout gérer

Dans le bureau, le cœur de l’écosystème est installé sur le mur. Quatre boitiers contrôlent respectivement l’éclairage, la gaine, les brasseurs et le rideau. Un cinquième boîtier abritant une tablette centralise le tout. Cet ordinateur permet de paramétrer les automatismes et de garder un œil sur l’ambiance de la stabulation et de la nurserie grâce à l’affichage des différents paramètres.

Alexis Jamet

Dans la stabulation et dans la nurserie, la SmartBox mesure l’ambiance. Le panneau de contrôle permet de gérer tout l’écosystème depuis le bureau.

Une nurserie 2.0