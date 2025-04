Des leviers pour améliorer le persillé

Comme l’ont montré des études auprès de consommateurs, un niveau de gras intramusculaire élevé dans la viande bovine, en améliorant la qualité organoleptique, favorise la décision d’achat après dégustation. « Face à l’enjeu du persillé, la filière via Interbev a mis en place un plan d’action sur cette thématique », a souligné Jean-Jacques Bertron, de l’Idele. « Une grille de mesure interprofessionnelle a été mise en place, avec une notation allant de 1 (peu persillé) à 6 (très persillé). »

Évaluer le persillé pour le valoriser

À l’heure actuelle, les viandes issues de vaches de réforme allaitantes sont souvent « légèrement persillées », la Blonde d’Aquitaine étant la race affichant le moins de persillé et la Salers, le plus. « En filières longues, les informations ne redescendent pas forcément à l’éleveur. Le persillé pourrait être un critère de paiement s’il était évalué. Les abattoirs sont demandeurs de gras y compris pour le steak haché. »

Des enquêtes réalisées dans des élevages limousins et charolais ont mis en évidence des différences de conduite entre éleveurs du groupe supérieur (persillé +) et inférieur (persillé -). « Pour les premiers, la complémentation au jeune âge est plus longue, au moins sur 5 mois, et plus soutenue. » La période 12 mois-vêlage semble peu impactante sur les niveaux de persillé. « Les finitions sont plus longues chez les ‘persillé +’, durant entre 5 et 6 mois, avec des apports énergétiques soutenus : environ 13 UFV/j. »

Aux Établières (85), un essai a été mené sur des vaches de réforme, visant à étudier l’impact sur le persillé de la Note d’état corporel (Nec) croisée à l’énergie ingérée. « Le taux de lipides intramusculaires est significativement plus important sur les lots aux régimes avec plus d’énergie (+2 à 3 UFV/j) et visant une Nec de 4,5 plutôt que 3 », résume Suzanne Dumerchat, travaillant sur la ferme expérimentale. En revanche, une hétérogénéité demeure, avec environ 40 % de ces carcasses qui sont notées 3 en niveau de persillé, les autres 60 % étant notés 4, 5 ou 6. « Cela serait dû à la génétique ou à la conduite au jeune âge. »

Dans l’étude, le surcoût de production pour passer d’une Nec 3 à 4,5 en 54 jours (avec 37 kg de carcasse en plus) a été chiffré à 248 €/vache, soit 0,49 €/kg de carcasse. Il n’a été compensé qu’en partie par le produit supplémentaire de 197 € (prix de 5,32 €/kg de carcasse). Ce type de production doit donc « viser un marché qui permette de valoriser le reste à charge. »

Agnès Cussonneau

Préciser la conduite au jeune âge