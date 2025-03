Échanger, c’est obligatoire en amont du projet 

« Selon la production, les spécificités territoriales, il est important de coconstruire ensemble, avec toutes les parties prenantes, en amont du projet », insiste Thibaut Malgat, de la société TSE, directeur de l’antenne de Clermont-Ferrand, lors d’une conférence au Sommet de l’Élevage en octobre dernier. Pédagogie et concertation citoyenne Pendant cet échange de base, « on analyse les besoins des agriculteurs, on apprend à connaître les produits pour voir s’ils sont bien adaptés aux stratégies et aux techniques mises en place sur l’exploitation. C’est un point clé à ne pas négliger, source de réussite du projet. Il inclut aussi l’Administration, les instances agricoles politiques et économiques, les élus, les conseils municipaux, les riverains… l’acceptabilité est un sujet omniprésent… on a beaucoup de pédagogie à apporter et d’information à diffuser, pour apporter LA vraie information et lever les freins des uns et des autres », explique Baptiste Arnaud, vice-président Chambre agriculture du Puy-de-Dôme. « On va être présent dans le paysage durant de nombreuses années, on doit donc aller au-delà des exigences réglementaires en matière d’intégration paysagère. On doit être à l’écoute des attentes territoriales et de l’exploitation », renchérit Thibaut Malgat. Avant de rajouter : « Et dans cette coconstruction d’un projet qui va le concerner pendant 30 ou 40 ans, l’agriculteur doit être acteur. L’agriculteur possède le foncier, la production agricole, l’agrivoltaïsme vient en complément. Il va apporter un bénéfice agronomique (sauf peut-être lors des années comme 2024 où l’ombrage n’était pas vraiment recherché…). » L’acceptabilité sociétale est un sujet omniprésent Un progrès pour l’agriculture Chaque Chambre d’agriculture est invitée à écrire une charte sur l’agrivoltaïsme. « Dans le Puy-de-Dôme, nous utilisons une grille de lecture des projets. Pour nous, l’agriculteur doit garder la main sur le pilotage des panneaux », rappelle Thierry Roche, de la Chambre d’agriculture du…