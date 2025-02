Boostez la fertilité de vos sols arboricoles avec les amendements organiques

Les arbres ont des besoins spécifiques en éléments nutritifs comme l’azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K), ainsi que des oligoéléments tels que le magnésium, le fer et le zinc. Contrairement aux engrais chimiques, les amendements organiques permettent d’enrichir progressivement le sol tout en améliorant sa structure et sa capacité de rétention d’eau.

Les effluents d’élevage, riches en azote, phosphore et potassium, sont constitués de diverses matières naturelles qui contribuent à l’enrichissement des sols. Parmi eux, le compost joue un rôle clé en apportant de la matière organique et en stimulant l’activité microbienne, essentielle à la fertilité du sol. Le fumier, quant à lui, est une source précieuse de nutriments qui améliore la structure du sol tout en favorisant le développement de la vie microbienne, renforçant ainsi la santé et la productivité des vergers et des plantations arboricoles.

Un sol vivant, c’est un verger florissant : nourrissez vos arbres avec des amendements organiques

Les types d’engrais

Les engrais en bouchons sont particulièrement adaptés à l’arboriculture grâce à leur libération progressive des nutriments et leur application simplifiée. Disponibles en plusieurs catégories selon les besoins des arbres, ils jouent un rôle clé dans la fertilité des sols. Les engrais organiques, comme ceux à base de fumier composté, stimulent l’activité microbienne et enrichissent le sol. Les formules NPK équilibrées, telles que le Doractiv 4-3-3 pour la fructification, garantissent une assimilation continue des éléments essentiels. D’autres, comme le Doractiv 7-4-7 SK sont spécialement enrichis en potassium et phosphore pour améliorer la qualité des fruits, tout en apportant magnésium et calcium pour éviter les carences.

Les besoins spécifiques des arbres

Les besoins en nutriments varient en fonction des espèces et du stade de développement des arbres :

• Phase de croissance végétative : au début du cycle de vie des arbres fruitiers, l’accent est mis sur le développement des feuilles, des tiges et des racines. Un apport équilibré en azote est essentiel pour stimuler cette croissance ;

• Phase de floraison et de fructification : à ce stade, les arbres nécessitent davantage de phosphore et de potassium pour favoriser la floraison, le développement des fruits et améliorer leur qualité ;

• Phase de repos végétatif : pendant la période de dormance, généralement en hiver, les arbres ont des besoins nutritionnels réduits. Cependant, un apport modéré en amendements organiques peut enrichir le sol en prévision de la saison suivante.

Les bonnes pratiques d’application

Pour optimiser l’efficacité des engrais et des amendements organiques, quelques bonnes pratiques doivent être respectées : • Analyse du sol : une analyse préalable permet d’identifier les besoins réels en nutriments ;

• Application en période favorable : les apports sont généralement effectués à l’automne et au printemps pour une assimilation optimale ;

• Incorporation dans le sol : un léger enfouissement des amendements améliore leur efficacité et limite les pertes.

• Utilisation combinée : associer plusieurs types d’amendements permet de maintenir un équilibre nutritionnel adapté aux besoins des arbres.

Pour garantir la santé et la productivité des vergers, l’apport d’engrais et d’amendements organiques est essentiel. Avec ses solutions en compost vrac et en engrais bouchons, Doraven répond aux besoins spécifiques de chaque phase de développement des arbres. En adoptant ces pratiques naturelles et efficaces, il est possible de préserver la fertilité des sols tout en favorisant une arboriculture durable et performante.

Doraven

Repères : Litière de volailles compostée : Orgatop (B) (N25-P26-K23) ;Fumier de volailles composté : Orgasol (B) (N20-P20-K20) ;Doractiv 4-3-3 : Fiente de volailles (B) ;Doractiv 7-4-7 SK : Farine de viande, fiente de volailles et vinasses de betteraves (B). Nos produits sont utilisables en agriculture biologique (B)

Retrouvez notre gamme de produits sur notre site internet www.doraven.fr