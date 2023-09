Des récoltes de céréales perturbées par la pluie

Le bilan global reste satisfaisant avec l’orge d’hiver qui tire son épingle du jeu. Cette culture a bénéficié d’une fin de cycle favorable et du développement du TS Latitude XL pour gérer le piétin échaudage, cela a contribué aux bons rendements.

Même si le niveau de productivité du blé atteint un niveau correct dans notre région, il cache de fortes différences entre périodes de récolte, entre secteurs pédoclimatiques et entre maîtrise de certains bioagresseurs (ray-grass résistant, JNO, piétin échaudage et piétin verse).

Comme la campagne précédente, les taux de protéines sont en retrait et les PS très dégradés sur les 50 % récoltés en août.

La météo capricieuse de l’été a défavorisé le triticale, plus tardif à maturité et plus sensible à la germination sur pied.

Le choix variétal reste primordial et doit s’adapter à chaque exploitation. Il est important également de ne pas miser sur une seule variété et de bien choisir selon le type de sol, destination, la variété la mieux adaptée.

Le réseau d’expérimentation Eureden (15 à 20 essais par an, soit le premier réseau d’essais breton) permet de proposer une gamme performante et évite de se focaliser sur une seule année de résultats.

Focus sur les résultats des variétés Eureden de l’année

En orges, LG Zorica nouveauté 2023, 6 rangs, précoce à épiaison (7.5) et tolérante JNO, sort très régulièrement en tête des résultats d’essais, suivie par les 2 orges hybrides SY Loona et SY Scoop (6 rangs, non tolérantes JNO).

Vient ensuite LG Zébulon (6 rangs, tolérante JNO), Noblesse et Memento (2 rangs, non tolérantes JNO). Toutes les trois, elles confirment leurs bons potentiels et leurs régularités de rendement. Majuscule et LG Caïman sont un peu en retrait.

LG CAÏMAN avec TS Standard (Vibrance Gold)

Cette année, il n’y a pas de différence significative entre les variétés tolérantes et sensibles à la virose véhiculée par les pucerons à l’automne (JNO). Cependant il faut rester vigilant vis-à-vis du risque de virose et nous priorisons toujours à potentiel équivalent, le choix de variétés tolérantes JNO dans notre gamme.

En blé, Celebrity est pour la troisième année consécutive première dans nos essais. Parmi les nouveautés, Intensity demi-précoce à épiaison (note de 6.5) sort dans le trio de tête. Il est tolérant piétin verse avec un bon profil maladies, est bien noté en PS et correct en protéine.

Balzac, précoce à épiaison (note de 7 comme Celebrity), complète le podium et démontre également sa régularité.

Dans le créneau demi-tardif, Junior talonne les précoces et demi-précoces et est très régulier. Dans ce créneau de précocité, la nouveauté Pondor présente un PS (poids spécifique) élevé, est tolérante au piétin verse et résiste bien à la verse. SY Transition améliore également le PS, la protéine et a un bon profil maladies. Avec ces deux nouveautés, nous enrichissons notre offre des blés demi-tardifs et proposons des alternatives à KWS Extase et Chevignon un peu en retrait cette année.

En triticale, nous avons réussi à récolter l’ensemble de nos essais. Les nouveautés Rgt Quaterbac et Bicross, souples en date de semis et très saines en maladies, arrivent en tête des essais dans un mouchoir de poche avec Lumaco. Elles remplacent Bréhat et Rgt Omeac un peu vieillissantes et en retrait cette année.

Le seigle hybride est une espèce à « double » destination, méthanisation en culture dérobée ou en grain. Dans le cadre d’une récolte en grain, l’espèce seigle hybride reste toujours supérieure au triticale en potentiel notamment en terres saines et en zone limitante en azote.

L’intérêt du traitement de semence Systiva® sur orge démontré

La campagne 2023 a été marquée par un début de printemps particulièrement frais et pluvieux, entraînant le développement de maladies de début de cycle en orge dont la rhynchosporiose. Outre le choix variétal, l’utilisation d’un traitement de semence (TS) permet de limiter la nuisibilité de celle-ci pouvant pénaliser de 20 à 30 % le rendement. Eureden propose aux agriculteurs le TS Systiva®, composé d’une SDHI, pour lutter efficacement contre les maladies de début de cycle en orge d’hiver (rhynchosporiose, rouille naine, oïdium) sur les variétés les plus sensibles. Il sera important dans la suite du programme de protection de la culture de ne pas utiliser de solutions contenant un ou des SDHI pour éviter le risque d’apparition de résistance des pathogènes à ces molécules et ainsi préserver la performance de ces produits.

LG CAÏMAN avec TS SYSTIVA

Le service agronomie d’Eureden a mis en place un essai pour évaluer l’apport du Systiva® pour gérer la rhynchosporiose de l’orge. L’année particulièrement propice à la maladie, la modalité possédant le TS standard (Vibrance Gold) était touchée de l’ordre de 25 % quand la modalité avec Systiva® ne présentait que 7 % de symptômes, soit une efficacité d’environ 60-70 % en moyenne, lorsqu’il n’y a pas de relais fongicides en végétation.

Cela se traduit par le rendement puisque dans le réseau de vitrines mis en place par Eureden, l’utilisation du TS Systiva® a contribué à un gain de 5,1 q/ha en moyenne (4 sites).

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.

