Une serre qui abrite des centaines de papillons tropicaux

Au cœur d’une serre tropicale luxuriante maintenue à 26 °C, les visiteurs se promènent au milieu de centaines de papillons tropicaux venant des 4 coins du monde. Ils y virevoltent en totale liberté parmi des plantes et des fleurs plus extraordinaires les unes que les autres dans la plus grande serre à papillons de France. Approcher ces papillons au plus près est une expérience unique avec la chance de pouvoir admirer au plus près la légèreté de leur vol comme jamais ça ne serait possible dans la nature.

La serre regorge de papillons aux couleurs et aux formes les plus surprenantes les unes que les autres.

Entre 800 et 1 000 chrysalides arrivent chaque semaine

Dès le début de la visite, les visiteurs découvrent l’éclosoir dans lequel naissent tous les papillons de la serre : c’est la nurserie des papillons. Entre 800 et 1 000 chrysalides issues d’élevages en Guyane, Thaïlande, Costa Rica, Philippines, Madagascar…, arrivent sur place chaque semaine. Ces agriculteurs élèvent des papillons pour envoyer les chrysalides dans les serres à papillon du monde entier. L’élevage des papillons représente pour beaucoup de familles locales, souvent isolées, l’unique source de revenus. Une partie des papillons présents dans la serre de Noirmoutier sont élevés sur place. Il n’est pas possible de tous les y élever car chaque espèce de chenille mange des plantes différentes et en importante quantité.

Tous les papillons de la serre naissent dans cet éclosoir.

À leur arrivée, les chrysalides sont examinées, triées puis collées sur des baguettes dans leur position naturelle afin de les placer dans l’éclosoir. Pour faciliter la naissance des papillons la luminosité, la température et l’humidité sont régulées avec précision. Ensuite, il faut être patient car le papillon peut sortir de sa chrysalide au bout de quelques heures mais parfois il faut plusieurs jours voire une semaine après leur arrivée dans la serre. Il déploie alors ses ailes, les fait durcir et sécher. Les portes de l’éclosoir sont ouvertes lorsque le papillon est apte à voler, à ce moment-là il a déjà sa taille adulte.

Une durée de vie de 15 jours pour les papillons

L’île aux papillons est un espace tropical qui combine chaleur et humidité, offrant les conditions idéales pour les plantes et les papillons. Mais ce climat est aussi propice au développement des parasites comme les cochenilles, aleurodes, pucerons… L’utilisation d’insecticides est bien évidemment impossible car les papillons ne survivraient pas. La solution est donc d’utiliser la lutte biologique comme dans les serres de production de tomates en introduisant de minuscules prédateurs pour contrôler et limiter ces parasites. L’équilibre naturel dans la serre est également assuré par de petits oiseaux qui dévorent les fourmis, détruisent les toiles d’araignées sans toucher aux papillons.

La durée de vie d’un papillon varie selon les espèces de quelques heures à quelques mois. Pour la plupart des espèces diurnes, l’espérance de vie moyenne est d’environ 3 semaines. Mais en réalité, à cause des nombreux prédateurs (oiseaux, reptiles, amphibiens, petits mammifères…) elle n’est que de quelques jours et en général pas plus d’une semaine. La prédation ne se fait pas que sur le papillon adulte mais également sur les œufs, les chenilles et les chrysalides. Pour nourrir une portée, une couple de mésanges peut consommer plus de 500 chenilles par jour. Dans la serre tropicale où il n’y a pas de prédateurs, la durée de vie des papillons est bien plus élevée soit environ 15 jours.

Certaines espèces de papillons comme le Morpho de couleur bleu se nourrissent du jus des fruits trop mûrs.

Une trompe pour se nourrir

Pour se nourrir, les papillons ne possèdent ni mâchoire, ni mandibule. Ils utilisent leur trompe pour aspirer le nectar des fleurs. Certaines espèces comme le Caligo, appelé papillon chouette, ou le Morpho, papillon bleu, se nourrissent de fruits trop mûrs. Dans la serre de petites coupelles sont disposées à différents endroits avec des fruits pour que les papillons viennent s’alimenter. Au centre des coupelles se trouve un complément alimentaire composé d’eau et de miel. Les papillons ont aussi besoin d’apport de minéraux qu’ils trouvent au sol. Certaines espèces de papillons de nuit ne s’alimentent pas car ils ne possèdent pas de système digestif. Ils vivent donc uniquement sur les réserves accumulées par la chenille. Leur durée de vie est donc très courte de quelques heures à quelques jours tout au plus.

Nicolas Goualan

30 cm d’envergure pour le plus grand papillon du monde

La serre tropicale héberge l’espèce de papillon considérée comme la plus grande du monde. L’Attacus Atlas est originaire d’Asie, les plus grands spécimens peuvent atteindre 30 cm d’envergure. Il s’agit d’un papillon nocturne. Une fois sorti, il passe sa première journée sur son cocon. Des panneaux indiquent de ne pas le déranger car sa durée de vie n’est que d’environ une semaine.