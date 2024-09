Le temps maussade que vit la Bretagne depuis octobre dernier participe à entretenir l’illusion que le dérèglement climatique est une chimère. Et pourtant, l’hémisphère Nord a enregistré l’été le plus chaud jamais mesuré.

Des illusions il y en a beaucoup. Et l’agriculture n’échappe pas aux mirages. Exemple avec les outils d’évaluation de l’empreinte carbone des exploitations qui peuvent faire croire que calculer c’est agir. C’est un peu comme si, face à un vêlage qui s’annonce difficile, un observateur confronté à la nécessité d’agir rapidement se perdait en conjectures intellectuelles pour dire comment il faudrait faire. Mais cela n’aide en rien le veau à sortir… La compensation carbone tient en partie de ces circonvolutions de l’esprit. Cette théorie de compensation est équivoque dans la mesure où les gaz à effet de serre potentiellement captés et économisés par l’agriculture sont payés par un tiers pour lui permettre de continuer à polluer. C’est ainsi que des compagnies d’aviation annoncent des bilans à zéro émission alors que leurs avions embarquent 180 000 litres de kérosène pour parcourir 15 000 km. En contrepartie, pour chaque voyage, 120 ha de prairie pourraient selon cet artefact compenser cette combustion… à condition de rester implantée 100 à 200 ans, le temps de résidence atmosphérique du CO2, selon la communauté scientifique.

Faire croire que calculer c’est agir.

Cette solution au dérèglement climatique est très discutable. Et en tout cas pas assez interdisciplinaire. En effet, la solution de compensation carbone qui se nourrit entre autres de l’image vertueuse de l’agriculture ignore les aspects biodiversité, ressource en eau, etc. qui sont directement impactés par la menace climatique. Or l’agriculture constitue à cet égard une clé-de-voûte majeure qu’elle doit et peut faire valoir bien au-delà du prix dérisoire de 35 €/t CO2 qu’elle perçoit dans cette banque d’échange quand un aviateur dépense plus de 300 $ pour émettre 1 t de CO2.