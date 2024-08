Ritchie Bros organise une vente agricole exceptionnelle dédiée à la transmission de l’ETA de l’Elorn le 23 septembre

Une vente dédiée à la transmission de l’ETA de l’Elorn : un chapitre se tourne

À la suite de la décision de fermer l’ETA de l’Elorn, une entreprise bien établie dans le secteur agricole du Finistère, les propriétaires ont entrepris de transférer leurs salariés et leur clientèle à une autre ETA locale, tout aussi renommée. Cette transmission d’entreprise a permis de préserver les emplois et de maintenir la qualité du service offert à la clientèle fidèle. Cependant, un défi de taille restait à relever : la gestion du vaste parc matériel de l’ETA, composé d’une centaine d’équipements agricoles, allant des moissonneuses-batteuses aux outils de travail du sol.

Après réflexion, les propriétaires ont opté pour une solution innovante en confiant la vente de l’intégralité de leur parc matériel à Ritchie Bros. L’expertise reconnue de l’entreprise dans le domaine des ventes aux enchères a convaincu les propriétaires que cette méthode était la plus appropriée pour valoriser et vendre rapidement leur équipement. C’est ainsi que Ritchie Bros. a décidé de consacrer une vente spéciale à l’ETA de l’Elorn, prévue pour le 23 septembre, avec tous les articles localisés sur le site même de l’entreprise à Irvillac (29).

Une première en France : une vente sur site externe pour Ritchie Bros

Cette vente agricole représente une première pour Ritchie Bros. en France, car elle sera organisée directement sur un site externe, distinct des sites de vente de l’entreprise. Si Ritchie Bros. est habitué à organiser des ventes sur site extérieur en Amérique du Nord, notamment au Canada, c’est la première fois qu’une vente est réalisée sur le site d’un entrepreneur en France. Cette approche novatrice permet d’offrir une expérience unique, où les potentiels acheteurs connaissent la provenance du matériel et le voient dans son environnement de travail d’origine, tout en bénéficiant de l’expertise de l’équipe de Ritchie Bros.

L’équipe de Ritchie Bros. sera ainsi présente sur le site de l’ETA de l’Elorn à Irvillac (29) tout au long des inspections des machines, ainsi que lors des journées d’inspection préalables à la vente. Ces journées, organisées du 19 au 23 septembre inclus, offrent aux acheteurs l’opportunité de venir inspecter personnellement le matériel, de poser des questions et de rencontrer les anciens propriétaires et le personnel de Ritchie Bros qui pourra les conseiller dans leurs choix. C’est également une occasion pour les acheteurs de s’assurer de la qualité et de l’état des équipements avant de participer aux enchères.

Des enchères exclusivement en ligne : accessibilité mondiale

Les enchères, qui se dérouleront sans prix de réserve ni prix d’appel, seront exclusivement en ligne, permettant ainsi à des acheteurs du monde entier de participer. Pour y prendre part, il est nécessaire de créer un compte gratuitement sur le site www.rbauction.fr et de s’enregistrer à la vente. Les utilisateurs auront également la possibilité de mettre en favori les machines qui les intéressent le plus, afin de ne pas manquer leur vente.

Les enchères seront ouvertes cinq jours avant la clôture de la vente, prévue pour le 23 septembre à partir de 14h00. Les acheteurs intéressés pourront donc commencer à enchérir dès le 19 septembre, leur offrant ainsi une flexibilité et une liberté totale dans leur processus d’achat.

Du matériel agricole de qualité, issu d’un seul propriétaire

Tous les équipements proposés lors de cette vente proviennent d’une seule entreprise, l’ETA de l’Elorn, garantissant ainsi une traçabilité des matériels mis en vente. Les 94 articles offrent une large gamme de matériels agricoles, adaptés à divers types d’exploitations, du travail du sol à la récolte.

Parmi les machines phares de cette vente, on retrouve :

Une faucheuse autotractée New Holland FR780 de 2020 avec 1 232 heures au compteur.

Une moissonneuse-batteuse Claas Lexion 760 de 2015, avec 2 901 heures d’utilisation.

Un tracteur agricole John Deere 6230R de 2018, affichant 5 998 heures.

2015 claas lexion 760 2901h 2020 new holland fr780 1232h 2018 john deere 6230r 5998h

Chaque lot est soigneusement documenté et présenté avec une série de photographies, de vidéos, ainsi qu’un rapport d’inspection détaillé, incluant tous les documents administratifs et techniques pertinents. Cette attention aux détails garantit aux acheteurs une information complète et transparente, essentielle pour faire un achat en toute confiance.

Pour s’enregistrer à la vente et consulter l’intégralité de l’inventaire disponible, rendez-vous sur : https://www.rbauction.fr/heavy-equipment-auctions/irvillac-fra-2024437.

Rendez-vous à Irvillac pour un évènement unique

Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d’acquérir du matériel agricole de haute qualité, directement issu de l’ETA de l’Elorn. Cette vente aux enchères organisée par Ritchie Bros. est l’occasion idéale de trouver ce dont vous avez besoin.

L’adresse du site d’Irvillac : Passage à niveau de Kerivoal, 29460 Irvillac.