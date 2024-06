Podcast: Dans les coulisses d’une ferme-brasserie

À Melesse, au nord de Rennes, la ferme-brasserie Drao existe depuis 2013. Aujourd’hui, trois personnes y travaillent : Rozenn Mell et David Maréchal sont associés et emploient une salariée. La structure compte 20 ha, sur lesquels sont cultivés 5 ha d’orge entièrement destinés à la fabrication de bière. À l’année, ce sont environ 75 000 litres qui sont brassés et commercialisés en une dizaine de cuvées différentes.

Disponible sur toutes les plateformes de streaming (Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube…), le PBCast est à écouter partout: à la maison, dans le tracteur ou la voiture ou encore pendant la traite !