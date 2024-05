Innoval et Gènes diffusion s’engagent pour la sécurité

Innoval et Gènes diffusion agissent ensemble pour promouvoir la sécurité au travail, dans les élevages et sur la route, « un combat universel », comme le soulignent les responsables. Face au constat d’un nombre trop élevé d’accidents, les deux coopératives ont décidé « de lancer un sticker commun, à apposer sur les véhicules, afin de sensibiliser à la fois les collaborateurs et les éleveurs sur ces enjeux cruciaux. » En France, l’agriculture reste un secteur à haut risque en matière d’accidents du travail et plus de 60 % des accidents sont dus au contact animal (coups de patte, charge…). Les deux coopératives « refusent d’accepter cette réalité, elles souhaitent rappeler l’importance des règles d’intervention en élevage et des règles de sécurité routière. »

Tous leurs véhicules seront équipés d’un sticker portant le message : « La sécurité d’abord ! ». L’objectif est de mettre en avant l’importance de la sécurité au travail, « au-delà de toute considération commerciale ou concurrentielle. » Les bénéfices de cette initiative « sont multiples : interventions sécurisées sur les animaux, meilleure réussite à l’insémination, amélioration du bien-être animal et des conditions de travail ainsi qu’une baisse attendue des troubles musculo-squelettiques à long terme. »