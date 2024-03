Le poids en un coup d’œil sur l’ordinateur

Un coup d’œil sur l’ordinateur et le tour est joué. L’animal peut partir à l’abattoir ou doit rester encore un peu dans l’élevage. Les deux caméras idéalement placées dans le couloir estiment le poids de tous les porcs qui y passent, un par un. Fini la complexité et le temps passé à trier et peser. La faisabilité de la pesée des porcs par imagerie a été validée par une étude réalisée sur des charcutiers en fin d’engraissement.

En attente d’un développement industriel

« La vision par ordinateur permet d’estimer le poids d’un porc en mouvement avec une précision de l’ordre de 3 % », assure Pierre Chatelain, de la société Dilepix*, concepteur de la méthode.

Couplée à une identification des animaux, cette méthode pourrait permettre de faciliter le pesage. « Il serait également intéressant de développer un modèle capable de prédire le poids de plusieurs porcs simultanément, soit en passage groupé dans un couloir, soit directement dans leur salle ». La société attend désormais un industriel pour investir, affiner encore la méthode et diffuser le matériel en élevage.

*Dilepix propose du conseil en intelligence artificielle et du développement de logiciels.