Une nouvelle endiverie à Kerlouan

Motivés par des perspectives commerciales intéressantes, les producteurs de la section endive Prince de Bretagne ont créé une nouvelle endiverie grâce au soutien de la Sica de Saint-Pol-de-Léon. Depuis novembre dernier, la Sica a ouvert un nouvel outil de production à Kerlouan qui comprend des salles réfrigérées pour le stockage des racines, des salles de pousse et un atelier de conditionnement.

Une solution collective pour les jeunes

L’objectif de cette nouvelle endiverie est de satisfaire la demande actuelle, mais aussi de poursuivre la revalorisation des prix, de donner des perspectives aux producteurs et de motiver à l’installation. « L’endive a perdu du volume en France alors même qu’il y a une demande importante, notamment en local. Avec un grand nombre de départs à la retraite et une culture qui demande près de 400 heures de main-d’œuvre par ha pour le repiquage, il fallait trouver une solution collective pour relancer la production chez les jeunes », selon Xavier Abiven, président de la section endive Prince de Bretagne. « Nous ne sommes plus que 15 producteurs aujourd’hui, autant en bio qu’en conventionnel, mais avec ce nouvel outil nous allons revenir à notre niveau de production d’il y a 4 ans (6 000 tonnes) ».