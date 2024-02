Les céréales valorisées en pain sur la ferme

Olivier Bertin, Xavier et Adeline Dumas sont associés sur le Gaec Bio Taupes à Vignoc et emploient une salariée, Charlotte. Sur une SAU de 13 ha, ils pratiquent le maraîchage diversifié (une quarantaine de légumes différents sur 3,5 ha) et ont des grandes cultures (8,5 ha) pour la confection de leurs pains et de leurs huiles (atelier en…