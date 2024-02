Arrêtés net à Guingamp

Mardi 20 février, à l’initiative de représentants du réseau FDSEA – JA 22 du canton de Callac, une trentaine de tracteurs et des manifestants se sont mobilisés à Guingamp. Après un premier arrêt au rond-point de Kernilien, point de rendez-vous charismatique des actions depuis des années, le cortège s’est dirigé vers le centre-ville « pour une parade pacifiste » devant passer « au son des klaxons » devant le centre des impôts et la sous-préfecture.

Mais les agriculteurs – « arrêtés net » – ont rapidement trouvé route barrée par des véhicules de Gendarmerie et une cinquantaine de CRS. Si la presse était présente, chez les manifestants, il y avait de la frustration : « Après les actions des dernières semaines, la réponse de l’État semble nous dire de nous taire et de retourner bosser ! » En attendant la grande manifestation du lendemain à Saint-Brieuc, les participants ont organisé en fin d’après-midi une opération escargot dans la zone de Bellevue où se trouvent des usines agroalimentaires dans leur collimateur et sur la RN12 « pour être vus et entendus ».