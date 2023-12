La colère monte

Après le premier acte qui s’est déroulé sur le secteur de Lamballe mercredi 29 novembre, le deuxième acte était à Guingamp le lendemain soir. À l’appel des syndicats FDSEA 22 et JA 22 une quarantaine de tracteurs et une centaine d’agriculteurs ont mis en place un barrage filtrant sur la RN 12. Le but de la manœuvre : ralentir la circulation, expliquer les problématiques agricoles aux automobilistes réceptifs et contrôler la marchandise dans les camions frigorifiques.

la moitié des camions frigos contrôlés contenaient des produits étrangers

Un ministre aux abonnés absents

Il est 20 h 30 et le dispositif est en place, les tracteurs bloquent la RN 12 dans les 2 sens. Florian Gaultier, président de JA 22, prend la parole : « Ce mouvement est la continuité des panneaux mis à l’envers. On nous parle de bien-être animal et de souveraineté alimentaire alors que l’on subit de plein fouet la concurrence déloyale des produits agricoles venant de l’étranger qui n’ont pas les mêmes exigences environnementales ou de bien-être animal que nos productions françaises. Nous dénonçons les incohérences de l’État qui continue de mettre la pression sur les agriculteurs français sans se rendre compte que, d’ici 3 ans, nous aurons perdu notre autonomie alimentaire. Nous avons un ministre de l’Agriculture qui est aux abonnés absents. »

L’arrêt demandé de la surenchère réglementaire

« Nous demandons à l’État l’arrêt de cette surenchère réglementaire imposée aux agriculteurs français. Cela a pour conséquence directe de favoriser les importations. Nous ne voulons plus que notre agriculture soit une monnaie d’échange dans les accords commerciaux. On peut citer le poulet venant d’Ukraine qui entre massivement en France alors que les aviculteurs français subissent des vides sanitaires bientôt plus longs que la durée d’élevage d’un lot de poulet », lance Fabienne Garel, présidente de la FDSEA 22. Bilan de ces 2 soirées d’actions, la moitié des camions frigos contrôlés contenaient des produits étrangers : lait, porc, volailles. « Des produits bruts qui arrivent en Bretagne pour être transformés dans nos usines. Mais aussi des produits déjà transformés prêts à remplir les rayons des supermarchés. »