Des agriculteurs soutenus

Il n’y avait pas que des agriculteurs à se mobiliser cette semaine pour manifester un mécontentement général. Sur le pont de Morlaix et dès mardi soir, des entrepreneurs de travaux agricoles, des élus, des routiers ou encore des étudiants sont venus se joindre au mouvement. Un groupe de jeunes apprenants du lycée proche de la 4 voies est venu après les cours, pour mieux revenir le lendemain matin. Certains d’entre eux ont des projets de reprise de la ferme de leurs parents. « Nous sommes nés dans le milieu agricole, nous nous installerons par passion ». La conjoncture difficile « ne nous enlève pas cette envie ». L’un de ces étudiants projette de s’installer en production laitière et en culture légumière. « Mon père me pousse à ne pas reprendre. Pour autant, il serait quand même fier que je reprenne le flambeau ».

Un peu à l’écart, un couple de retraités non issus du milieu agricole regarde de loin la manifestation. « Nous les soutenons », résument-ils. « Ce que j’apprécie dans ce mouvement, c’est qu’il n’y a pas de dégradations », ajoute une dame. Sur le pont de Morlaix, la moyenne d’âge des manifestants est très basse, signe d’un territoire agricole jeune.