Les JA de Lézardrieux se préparent à parader

Ces dernières semaines, les Jeunes Agriculteurs du canton de Lézardrieux ont passé quelques soirées ensemble à l’atelier. Dans une ambiance bon enfant, ils se sont affairés à fabriquer des décors « emplis de magie de Noël ». L’équipe est fin prête pour la 2e édition de leur défilé de tracteurs illuminés, ce samedi 9 décembre. « L’année dernière, beaucoup de personnes ont découvert ce que c’était une parade de Noël. Nous avons reçu beaucoup de félicitations et d’encouragements. Cela fait plaisir pour nous, agriculteurs, d’être soutenus par la population », expliquent les jeunes organisateurs.

Le démarrage du convoi a lieu à 18 h. Les JA invitent tous les habitants du secteur à venir applaudir, sur le bord des routes, la vingtaine de tracteurs et les quatre chars illuminés. « Attention, il n’y aura aucun arrêt dans les bourgs », préviennent-ils. Réglés comme des horloges, les chauffeurs livrent leur itinéraire : rond-point de Crec’h Choupot (18 h 05), bourgs de Trédarzec (18 h 10), de Pleumeur-Gautier (18 h 30), de Pleubian (18 h 50), de Saint-Antoine (19 h), de Lanmodez (19 h 20), de Lézardrieux (19 h 50), rond-point de Kérantour (20 h 05) pour une arrivée au bourg de Pleudaniel à 20 h 15. Le smoteurs seront alors coupés à la salle des fêtes. « Là, tous les tracteurs décorés seront exposés. Il y aura possibilité de déguster une bonne galette – saucisse, des crêpes avec boissons chaudes. » La soirée se prolongera par un bal-disco. « Ce défilé plein de générosité devrait apporter de la joie et de la bonne humeur aux petits et les grands. Pour nous, cet événement est une occasion de changer l’image des agriculteurs malheureusement trop souvent critiqués… »