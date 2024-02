Paris doit entendre les messages des territoires

Mardi 30 janvier, les agriculteurs rassemblés sous la bannière FDSEA – JA 22 sont repassés à l’action. Cette fois, quatre points de blocages ont été mis en place : sur la N12 à Plestan et Plounévez-Moëdec et sur la RN164 à Loudéac et à nouveau à Trémorel. À Plestan par exemple, à hauteur de l’aire…