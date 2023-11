Six produits au banc d’essai

Les solutions molluscicides actuellement disponibles sur le marché se résument à deux substances actives (SA) : le métaldéhyde et le phosphate ferrique. Depuis que le métaldéhyde est soumis à la redevance pour pollution diffuse (9 €/kg de SA), les produits à base de phosphate ferrique sont d’un coût comparable (hors génériques) et se multiplient. Leur efficacité est également proche, avec une nuance : les appâts à base de phosphate ferrique agissent généralement moins rapidement que les antilimaces à base de métaldéhyde, d’où l’intérêt de surveiller régulièrement la parcelle pour anticiper le risque et bien positionner une éventuelle intervention. Les essais conduits par Arvalis sur six produits en contenant montrent une efficacité supérieure pour trois références.

Parmi les solutions à base de phosphate ferrique évaluées, Sluxx HP (concentré à 3 %, dose de 7 kg/ha) et Ironmax Pro (concentré à 2,42 %, dose de 7 kg/ha) affichent les meilleures efficacités. En termes de mortalité induite, ces deux produits présentent des efficacités comparables à J+9 : de l’ordre de 50 % en moyenne par rapport au témoin pour Ironmax Pro, et 65 % pour Sluxx HP. De plus, on constate ponctuellement une action légèrement plus rapide de l’Ironmax Pro, bien que cette différence ne soit pas toujours significative. Ces deux solutions permettent de réduire significativement la surface foliaire consommée dès 3 jours après application : de 65 à 85 % par rapport au témoin.

De même, les résultats de Metarex Duo acquis en avril 2023 permettent de confirmer, au regard d’essais antérieurs, l’utilité de cette solution associant métaldéhyde (1 %) et phosphate ferrique (1,62 %). La mortalité des limaces est significativement plus importante que dans le témoin dès J+3. À J+9, elle est similaire à Sluxx HP et à Ironmax Pro. Quant à la réduction de la consommation foliaire, elle est comparable dès J+3 entre ces trois solutions.

Il est important de rappeler que l’efficacité de ces solutions dépend également de la qualité de l’épandage et des conditions d’application.

Juliette Maron / Arvalis