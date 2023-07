« Regarder par-dessus le talus »

Près de 40 ans après s’être installé sur la ferme familiale, à Kerbrelivet, dans la campagne de la commune de Milizac-Guipronvel (29), Rémi Briant a toujours le même enthousiasme dès lors qu’il évoque son sujet de prédilection : la Pie Rouge. Une passion héritée de son père qui, séduit par le côté robuste de ces animaux, fut, à la fin des années 60, l’un des pionniers de la race en Bretagne. Actuel président de l’association nationale France Pie Rouge, l’éleveur Nord-Finistérien définit la race comme « une vache productive, ayant un côté rustique et de très bons taux ». Un atout de poids car « quand la conjoncture ne permet pas de faire du volume, c’est sur les taux qu’il faut travailler pour aller chercher de la valeur ajoutée ».

L’homme sait de quoi il parle. Quand il rejoint ses parents sur l’exploitation en 1984, le régime des quotas laitiers entre juste en vigueur. « Je n’ai pas obtenu un seul litre de lait de plus que les 250 000 litres de l’époque », se souvient Rémi. Il lui faut donc trouver d’autres voies de développement. « Comme nous avions déjà un bâtiment d’engraissement porcs, pour pouvoir l’alimenter, mon épouse Nadine s’est lancée, en 1986, avec 40 truies. » Nouvelle étape sept ans plus tard, avec l’arrivée de la sœur de Rémi et de son époux. Exit le Gaec de Kerbrelivet, la nouvelle entité issue de la fusion de deux exploitations prend le nom de Gaec des Alizés, afin de bénéficier « de vents porteurs ! » Pour sécuriser le quatrième emploi, les associés hésitent alors entre les productions de porcs et de poulets. « Et puisque l’on avait déjà un pied dans le porc, on a choisi de poursuivre. » L’autorisation de construction est délivrée en 1995 pour un élevage de 280 truies naisseur/engraisseur. Réalisée dans la foulée, la première phase de travaux comporte 170 places. Deux ans plus tard, les normes ayant changé entre temps, seules 70 places supplémentaires pourront voir le jour. Restrictions, restrictions….

Le goût de l’engagement

« L’objectif de la création de ce nouveau Gaec était double. D’une part, gagner correctement notre vie. Et d’autre part, se donner les moyens humains de pouvoir prendre des week-ends et des congés. » Les résultats attendus sont au rendez-vous : l’exploitation trouve son rythme de croisière et les associés profitent d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pour Rémi, l’heure est venue « d’aller voir par-dessus le talus ». Féru de concours, il s’investit auprès de l’association nationale Pie Rouge dont il devient président en 2006. « Et de là, sont venus d’autres mandats dans les coopératives d’insémination : Urcéo, Créavia, Évolution, Innoval… » Au plus fort de ses engagements, l’agriculteur estime que le tout, mis bout à bout, représentait une centaine de jours par an. « Au sein du Gaec, cela n’a pas posé de problème. La règle était la même pour tous les associés : les indemnités, mises en commun, servaient à payer le service de remplacement . » Une organisation qui a aussi été facilitée par l’implication de son épouse et de ses enfants. « Quand vous vous absentez, il est important d’avoir des personnes sur qui compter pour que l’exploitation tourne et ne perde pas en performances. »

Des défis à relever

S’ils n’ont pas « poussé » leurs enfants vers le métier d’agriculteur, Rémi et Nadine reconnaissent avoir très tôt veillé à intéresser leur progéniture à la vie de l’exploitation, à les responsabiliser, notamment en leur permettant de présenter des animaux lors des concours. La passion communicative de l’élevage a fait le reste. Ludovic, l’aîné, a rejoint le Gaec en 2008. Et sa sœur, Emmanuelle, l’a suivi six ans plus tard. En 2017, le Gaec des Alizés compte 7 associés, produit 1,6 million de litres de lait avec 3 robots de traite et conduit 240 truies naisseur-engraisseur lorsqu’intervient le choix de le scinder en deux entités. « Nous étions arrivés au bout d’un système », analyse Rémi qui, avec son épouse et leurs enfants, crée alors le Gaec des Rubis. « Parce que c’est rouge, précieux et bri(ll)ant ! » Une formule à l’image du personnage, mélange de passion et de bonne humeur. Ce qui ne l’empêche pas d’envisager l’avenir avec lucidité. « La nouvelle génération va être confrontée à plusieurs défis : le coût de l’aliment pour les porcs, le recrutement de la main d’œuvre et aussi, par conséquent, peut-être devoir faire machine arrière sur les vacances et les week-ends… »

La Pie Rouge : une passion partagée en famille. Rémi Briant et son épouse Nadine, aux côtés de leurs enfants, Emmanuelle et Ludovic, et de leurs petits-enfants, Kiara, Kylian, Amaury et Gabriel.

Avant la nouvelle loi sur l’âge légal de départ en retraite, le couple envisageait de passer la main l’an prochain. « Il va sans doute falloir prolonger un peu… Mais j’ai déjà décidé de ne pas me représenter à la tête de France Pie Rouge, annonce Rémi. Il y aura un nouveau président en septembre. » Et, lorsque viendra enfin le temps de la retraite, lui et Nadine entendent bien assouvir leur passion pour les voyages et découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Bien loin, par-dessus le talus !

Jean-Yves Nicolas