L’effaroucheur cumule 3 effets

Pas plus de bruit qu’un tracteur… 85 décibels. Avec ce bruit sec et sourd, le détonateur alerte les oiseaux sans trop gêner les voisins ! Accompagné d’un effet visuel, la cloche blanche et les leurres, propulsés le long du mât à 8 m de hauteur, simulent l’envol d’oiseaux apeurés par la détonation. Et la cadence de ces détonations est aléatoire (entre 15 et 25 minutes), gérée par un boîtier électronique, réglable par l’utilisateur tout comme les heures de début et de fin. L’effaroucheur Avistop conçu à l’origine pour détourner les étourneaux des tables d’alimentation des bovins de novembre à mars a prouvé son efficacité – sans accoutumance des oiseaux – et sa polyvalence, en cumulant les effets visuels, sonores et aléatoires. Aujourd’hui, son utilisation est étendue aux pigeons, corneilles et choucas de tours… : il permet de couvrir jusqu’à 5 ha de culture.