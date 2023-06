Une herbe de qualité pour un troupeau en bonne santé

Le Sélénium, indispensable aux ruminants

Le Sélénium est un oligo-élément qui, lorsqu’il est présent dans le sol, se trouve naturellement assimilé par les végétaux. Son importance est capitale pour la santé des ruminants. Chez les ovins comme les bovins, des besoins en sélénium non couverts peuvent entraîner mammites, problèmes de reproduction et baisse d’immunité générale. Les jeunes animaux sont particulièrement pénalisés. Cette problématique est loin d’être anodine : un tiers du cheptel laitier français manque de sélénium. Les troupeaux allaitants et ovins sont aussi concernés.

Peu présent dans les sols

La grande majorité des sols français ne contiennent pas assez de sélénium, ou sous une forme non-assimilable. En conséquence, les prairies ne peuvent pas le capter. La plupart des éleveurs ont donc recours à des compléments nutritionnels. Mais cette pratique, en plus d’avoir un coût parfois élevé, n’a pas toujours l’efficacité souhaitée, notamment pour maîtriser le niveau de consommation de chaque animal. A condition qu’elle contienne suffisamment de sélénium, l’herbe est un levier bien plus efficace et naturel pour maintenir le statut sélénique des animaux. Les bénéfices santé du sélénium de l’herbe sont nombreux. Par rapport au sélénium minéral des compléments classiques, l’assimilation de la forme organique contenue dans les végétaux est plus rapide et garantit un apport homogène pour l’ensemble du troupeau.

Nourrir la prairie avec un engrais complet enrichi en sélénium

Redresser la teneur en sélénium des prairies est possible en apportant un engrais spécialement enrichi. Depuis déjà de nombreuses années, plusieurs pays européens également concernés par un déficit de sélénium dans leurs sols ont pris l’habitude de recourir à cette solution. Adopter cette stratégie permet de n’utiliser qu’un seul produit pour nourrir la prairie et couvrir les besoins en sélénium des animaux.

Repères

Teneur des fourrages pour couvrir les besoins en Se (*)

Bovins: 0,1 à 0,3mg/kg de MS

Ovins: 0,2 à 0,4mg/kg de MS

(* pour les deux espèces, les besoins augmentent en fin de gestation)

YaraBela® Seleboost®, la solution pour nourrir et redresser la teneur en Sélénium des prairies

L’ammonitrate soufré enrichi en sélénium YaraBela® SELEBOOST® est un engrais complet homologué sur prairies(*) dont la formule combine à parts égales deux formes d’azote, du soufre fortement dosé et du sélénium pour nourrir la prairie et préserver le capital-santé des troupeaux bovins et ovins.

Très soluble dans l’eau, le soufre utilisé est principalement du sulfate de calcium, moins sensible au lessivage que le sulfate d’ammonium, et dont l’application ne contribue pas à l’acidification des sols. Le sélénium de YaraBela® SELEBOOST® n’influe pas sur la pousse de l’herbe. Cet oligo-élément joue cependant un rôle essentiel chez les ruminants où il est impliqué dans différents processus métaboliques.

Le sélénate de sodium impliqué dans la formule est la forme la mieux assimilée par les plantes. Capté par la prairie, YaraBela® SELEBOOST® permet de redresser la teneur en sélénium organique de l’herbe. L’objectif est d’obtenir 0,1mg de Se par Kg de matière sèche. Pour cela, 3g de sélénium à l’hectare suffisent.

Pratique, YaraBela® SELEBOOST® s’applique comme un engrais azoté classique, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Pour maintenir un bon niveau de productivité de l’herbe et satisfaire les besoins en sélénium des animaux, un apport est nécessaire après chaque fauche ou pâture.

(* AMM n° 1220085 obtenue par Yara France sur décision de l’ANSES le 29/01/2022)