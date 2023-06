La nouvelle caméra de Lemken voit le bleu

Le nouveau système de guidage de Lemken, baptisé IC-Light+, permet de capturer le proche infrarouge en plus de la gamme de couleur RVB. En application, cela facilite l’identification des cultures dont les feuilles ont une forte proportion de bleu. Parmi ces cultures, on retrouve notamment les oignons, les poireaux ou encore les brocolis.

La caméra IC-Light+ est pilotée via le terminal IC-Light. Le binage est possible jusqu’à 2 cm de la plante cultivée à des vitesses d’avancement d’environ 15 km/h.