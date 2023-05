6 élèves bretons qualifiés pour la finale du concours national de reconnaissance des végétaux

Mercredi 10 mai avaient lieu les épreuves régionales de l’édition 2023 du concours national de reconnaissance de végétaux. L’évènement s’est tenu au lycée de l’horticulture, du paysage et du commerce de Saint-Ilan à Langueux (22). Au cours des épreuves, les candidats, issus de 14 établissements bretons, ont notamment dû reconnaître des échantillons de plantes et les nommer en respectant la nomenclature botanique. Ils ont également dû répondre à des questions relatives aux caractéristiques des végétaux telles que leur intérêt gustatif ou encore leur résistance à la sécheresse.

Les 6 élèves qualifiés participeront à la finale qui aura lieu les 6 et 7 décembre 2023 à Lyon.