BULLETIN DE SANTÉ DU VEGÉTAL : COLZA

La végétation repart, c’est le moment d’installer les cuvettes jaunes. Elles vous permettront de détecter l’arrivée des principaux ravageurs du colza dont les charançons et les méligèthes.

• Charançon de la tige du colza : aucune capture pour le moment

Dans les parcelles du réseau BSV, le ravageur n’a pas été capturé. Dans les prochains jours, les conditions climatiques devraient être favorables à son vol (températures > 9 °C). Le risque global est faible pour le moment.

• Hernie des crucifères

La hernie des crucifères, maladie racinaire, provoque des renflements ou galles du système racinaire du colza et de nombreuses crucifères dès l’automne. Si vous observez ou avez des parcelles stouchées par la hernie des crucifères, n’hésitez pas à remonter l’information en remplissant l’enquête menée par Terres-Inovia qui est sur leur site internet.

Damien Leclercq / Fredon Bretagne, 02 23 21 18 18

Le bulletin de santé du végetal Grandes cultures en bretagne

L’axe 1 du Plan Ecophyto 2+ prévoit la diffusion du Bulletin de santé du végétal (BSV). L’objectif est d’aider à raisonner et diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires. Ces bulletins sont produits à partir d’observations ponctuelles régulières réalisées par différents partenaires (Chambre d’agriculture, coopératives, négoces, instituts techniques, Fredon Bretagne, lycées agricoles, etc.) et fournissent une synthèse de l’état sanitaire des cultures ainsi qu’une analyse du risque lié aux bio-agresseurs. La coordination de toutes les filières est réalisée par la Chambre régionale d’agriculture. L’animation et la rédaction du BSV Grandes Cultures sont assurées par la Fredon Bretagne puis le bulletin est validé par un comité de relecture. Chaque semaine, le BSV Grandes cultures est publié et une synthèse vous est désormais présentée ici. Elle donne une tendance de la situation sanitaire régionale pour les grandes cultures. Chaque situation étant particulière, la synthèse ne peut pas être transposée telle quelle localement pour remplacer une visite de la parcelle. Observez vos parcelles.