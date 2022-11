Vêtement : S’inspirer du sport pour travailler

En utilisant des matériaux extensibles à des endroits stratégiques, les pantalons Ilkott font l’unanimité chez les salariés de la station d’Auray (56). La marque propose des vêtements légers, chauds et résistants qui s’inspirent du monde du sport.

La marque de vêtements professionnels Ilkott, qui habille déjà des professionnels des métiers du bâtiment, à des solutions à proposer aux filières agricoles. À la station expérimentale de la Chambre d’agriculture d’Auray (56), tous les intervenants ont troqué leur pantalon de travail classique pour ces modèles plus confortables et résistants. « On ne fait pas un jogging en jean, il en est de même pour les tâches en maraîchage. Le travail, c’est du sport ! », compare Charlotte Lefort, ouvrière maraîchère sur le site de recherche. La jeune femme apprécie la durabilité du pantalon, utilisable plusieurs années. « Avant, j’usais 4 ou 5 pantalons par an… »

Adapté à la morphologie

Dans les magasins spécialisés ou les jardineries, la gamme de petites tailles est restreinte, « et n’est pas toujours adaptée aux femmes ». De son côté, Ilkott propose des tailles de 0 à 6, « et nous nous devons de fournir 2 longueurs d’entrejambe pour chacune de ces tailles, sinon la genouillère arrive au niveau du tibia ou du fémur », fait observer Christophe Genevier, gérant de la société fabricante.

Côté matières qui constituent le vêtement, Charlotte Lefort apprécie « leur élasticité, ainsi que les premiers centimètres du bas du pantalon qui sont étanches à l’eau. Cela facilite la vie ». Les matières élastiques garnissent l’arrière du genou, supprimant au passage l’effet garrot quand on travaille longtemps genoux fléchis. Le vêtement est respirant grâce à des petites aérations sur les côtés. « Les poches ne sont pas cousues au pantalon. Quand on se baisse, on n’est pas gêné par ces rangements ». Maët Le Lann, responsable de la station morbihannaise, a fait tester la gamme d’habillement aux salariés du site pendant 2 ans.

Contribuer à l’attractivité du métier

« Tout est parti d’une discussion avec l’entreprise qui conçoit ces vêtements. Nous avons vite été convaincus ». Des chaussures de sécurité ainsi que des sous-vêtements thermiques sont aussi adoptés dans la foulée. « Équiper les salariés, c’est aussi participer à l’attractivité du métier ».

« S’inspirer du slip »

Christophe Genevier estime que dans la productivité d’un travail, « tout vient du pantalon. La productivité baisse si l’opérateur n’a pas une bonne génuflexion. Un pantalon, cela se porte 12 heures par jour, c’est un outil de travail ». Le gérant estime qu’avec un équipement adapté, on augmente « le temps technologique ». Bien dans son pantalon, l’opérateur passe moins de temps à se repositionner ou à s’étirer quand sa position est inconfortable.

Cinq matériaux à l’élasticité différente sont utilisés pour fabriquer un pantalon. Certains de ces matériaux sont ultra-strech, et positionnés à des endroits stratégiques comme à l’entrejambe ou au niveau des articulations. « Nous avons dissocié la jambe droite de la gauche, le fémur du tibia à la conception. Le vêtement le plus confortable, c’est le slip. Nous nous en sommes inspirés ».

L’entreprise n’a pas hésité à mettre à l’épreuve ses vêtements et ses chaussures. Ainsi, un athlète démontre qu’il est possible de parcourir un 60 m haie (en moins de 9 secondes) en étant équipé d’un pantalon Ilkott ; les chaussures de sécurité ont été portées par un randonneur pour sillonner le sentier escarpé du GR 20, en Corse.

Où trouver Ilkott ?

Pour retrouver toute la gamme de vêtements développée par Ilkott, rendez-vous sur www.ilkott.fr. L’entreprise crée en 1962 est basée à Guéméné-Penfao (44). « 100 % de nos matériaux sont d’origine européenne ; nous n’utilisons pas de colorants azoïques », précise Christophe Genevier.