Limiter la pénibilité en maraîchage

Accessoires accessibles

Revenons 5 années en arrière. Des entreprises spécialisées dans l’automatisation des chaînes de construction industrielle sont venues frapper à la porte du monde agricole, plus particulièrement du secteur légumier. La technologie allait révolutionner le métier, avec des exosquelettes ou des chariots porteurs intelligents capables de suivre l’opérateur. « The cauliflower picking robot », en français le robot à cueillir les choux-fleurs, devait faire aboutir le vieux rêve de déléguer les récoltes. Depuis, ces sociétés ont fait marche arrière. Un champ d’artichaut, une culture de chou-fleur ou une planche de carotte restent au final un milieu très complexe, trop pour ces start-up qui préfèrent revenir à leur métier initial en développant des solutions en poste fixe pour du travail à la chaîne. Cependant, les robots ont quand même réussi à investir les champs, avec des essais prometteurs qui se démocratiseront dans le futur, il faut être patient.

Un binage vaut 2 arrosages dit l’adage… La binette restera pour toujours un outil simple, réparable, recyclable. Ces petits objets, indispensables au monde légumier, n’ont pas attendu la révolution 2.0. Ce dossier non exhaustif prend pour exemple ces matériels et accessoires qui ne bouleversent pas le métier, mais qui donnent un coup de pouce aux agriculteurs en réduisant la pénibilité des tâches quotidiennes.

Au sommaire de ce dossier