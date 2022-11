Brosser sans altérer la qualité

La brosseuse à légume fabriquée par la Scop Falhun prend soin des potimarrons tout en étant agressive vis-à-vis des saletés et des films plastique.

Le catalogue des machines proposées par la Scop Falhun, de Plouénan (29), a suivi la tendance de diversification des fruits et légumes de plein champ ou sous abri cultivés en Bretagne. La société fabricante est capable de construire des solutions sur-mesure pour calibrer, peser, convoyer ou nettoyer les produits, en proposant aussi bien de grandes lignes de lavage que des appareils de plus petite dimension. « Tout est fait en interne, de la découpe à la programmation. Nous disposons de notre propre bureau d’études », précise Yoann Mingam, gérant de la société coopérative.

Toujours plus de potimarrons

Si le premier métier de l’entreprise a été de proposer des chariots ou des systèmes de pulvérisation pour les serres de tomate, d’autres outils ont vu le jour. La Scop est capable de proposer des solutions de travaux de mise en barquette de produits fragiles, comme des framboises ou des melons.

La gamme des courges et plus particulièrement des potimarrons prend de plus en plus d’ampleur, la demande en solutions de nettoyage est grande. Sur la brosseuse conçue dans le Finistère, le nombre de brosses peut être augmenté afin d’améliorer le nettoyage. La largeur de travail varie selon la demande du client, de 55 à 110 cm. Sur des potimarrons, ces tables de nettoyage « brossent les courges, en étant capables de retirer les résidus de bâche biodégradable. Il faut savoir rester agressif sans pour autant détériorer la qualité des fruits ». Cette machine sans eau est adaptée à de nombreux légumes comme les pommes de terre. Les petites brosses sont capables de retirer les germes naissants pour une bonne conservation.