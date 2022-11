« C’est la culture qui s’adapte au matériel, et non l’inverse »

Le chariot à volant de chez Toutentub se manœuvre seul, sans descendre du chariot, grâce à un volant qui fait avancer l’outil.

Les diverses tâches en hauteur dans les tunnels de la station expérimentale de la Chambre d’agriculture d’Auray (56) étaient auparavant réalisées avec les moyens du bord. Une palette posée sur un chariot de récolte servait à travailler en hauteur. Une situation où les risques de chute sont multipliés, où 2 opérateurs sont souvent nécessaires, sans compter la manipulation du chariot qu’il faut avancer au fur et à mesure que le chantier progresse.

Désormais, le chariot à volant sur roue du fabricant Toutentub situé à proximité d’Avignon (13) permet de réaliser les cueillettes de haricot, le palissage, la descente des plants de tomate et la mise en place des crochets à une seule personne. Le chariot, avec une option comprenant une rehausse pour augmenter davantage sa hauteur, bouge par un volant qui entraîne les roues grâce à une transmission à chaîne. Pour diriger l’outil, une simple manette à l’avant oriente le châssis avant.

Anticiper les achats

Maët Le Lann, responsable de la station, explique que « ce genre d’achat s’anticipe ». Plutôt que de renoncer à un matériel car non adapté à la largeur des planches, « c’est au moment de planter que l’on adapte l’écartement, la culture doit s’adapter au matériel et non l’inverse ». Résultats : les bras ne sont jamais au-dessus des épaules lors des travaux, « c’est beaucoup moins fatigant. Les conditions de travail doivent devenir la priorité n° 1. En maraîchage, la gamme est très diversifiée. Si on perd 10 % de rendement sur une culture par des planches plus larges, on le rattrapera sur d’autres légumes ».