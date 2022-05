Une page se tourne. Celle de l’abondance et des prix bas. Comme tout sevrage, celui-ci s’annonce brutal. D’autant plus que la sortie du Covid en juin 2020 a surjoué la marotte de l’opulence et du pas cher. Souvenons-nous : il y a deux ans, le baril de pétrole était passé sous la barre inconcevable du zéro dollar ;…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous