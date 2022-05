Méthanisation : Une plateforme expérimentale au Rheu

L’Inrae a inauguré sa plateforme expérimentale de méthanisation et de traitement des digestats, au Rheu (35). Cette installation de taille semi-industrielle (à l’échelle 1/100e par rapport à une dimension réelle en exploitation) est dédiée à l’étude des traitements et à la valorisation agronomique des digestats issus de la méthanisation des effluents d’élevage. Cet équipement est composé d’un méthaniseur en voie liquide de 15 m3 pouvant produire 200 t de digestats chaque année. En amont du digesteur, des équipements de 1 à 10 m3 permettent d’obtenir des mélanges de substrats solides et liquides.

En aval, deux étages de séparation de phase permettront de produire différents types de digestats et une plateforme de 100 m2 permettra d’étudier leur stockage et leur traitement. « Grâce à cet outil, la recherche va apporter des réponses scientifiques pour des débats éclairés et apaisés » sur un sujet qui interpelle et divise, argumentent les élus représentant les principaux organismes financeurs : Rennes métropole, le Conseil départemental et la Région et des représentants de l’État.